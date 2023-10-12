غويري أساسيا ضدّ جزر الرّأس الأخضر

"مُحاربو الصّحراء" يتضامنون مع فلسطين

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الخميس، عن قائمة لاعبيه الذين سيُواجهون ودّيا نظراءهم من جزر الرّأس الأخضر.

ولفت الانتباه في القائمة توظيفُ بلماضي للاعب الجديد أمين غويري أساسيا، مُرتديا القميص رقم “9”.

وهكذا سيخوض غويري مهاجم نادي ران الفرنسي (23 سنة) أوّل مبارة دولية له، بِزيّ المنتخب الوطني الجزائري.

ومنح النّاخب الوطني الجناح رياض محرز، شارة قائد “مُحاربي الصّحراء”.

ولا نغفل أيضا أن لاعبي المنتخب الوطني دخلوا إلى أرضية ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، وهم يحملون وشاحا يرمز إلى التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، التي يُعاني شعبها البريء جرائم المُحتلّ الصّهيوني (الصورة المُدرجة أدناه).