غويري احتياطي لِثاني مرّة وخسارة ثقيلة لِشعيبي

عرفت الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا سهرة الثلاثاء، حضور لاعبَين دوليَين جزائريَين.

وفاز فريق أولمبيك مرسيليا بِرُباعية نظيفة على الزائر أجاكس أمستردام الهولندي، مع متابعة المهاجم غويري للمباراة من دكة بدلاء فريقه الفرنسي، ولِثاني مرّة هذا الموسم (الأولى في البطولة الفرنسية).

ولا يزال غويري “صائما” عن التهديف في الموسم الجديد، رغم خوضه 8 مقابلات رسمية على مستوى النادي والمنتخب الوطني الجزائري.

وخسر فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة ثقيلة (1-5) خارج القواعد أمام نادي أتليتيكو مدريد الإسباني. مع خوض متوسط الميدان فارس شعيبي كامل أطوار المباراة، بِزي الفريق الألماني.

وفي الجولة الأولى، كان نادي مرسيليا الفرنسي قد خسر أمام المضيّف ريال مدريد الإسباني (1-2)، في حين فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني (5-1) على الزائر قلعة السرايا التركي.

ويُجرى دور المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا بِمُشاركة 36 ناديا، وبعد إقامة 8 جولات، تتأهّل الأندية الثمانية الأولى للدور ثمن النهائي. بينما تلعب فرق المراتب ما بين الـ 9 والـ 24 مواجهات السد ذهابا وإيّابا، للمرور إلى نفس المحطّة. في حين تُقصى أندية المراكز ما بين الـ 25 والـ 36.