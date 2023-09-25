غويري خارج حسابات المدرب لثاني مباراة على التوالي

مباشرة بعد إعلانه اختيار الخضر دوليا

تواصل إبعاد الدولي الجزائري الجديد أمين غويري عن التشكيلة الأساسية،لناديه رين الفرنسي، بعدما وجد نفسه لثاني مرة على التوالي في دكة الاحتياط أمام نادي مونبولييه لحساب الجولة السادسة من الليغ1 الفرنسية.

وتغيرت سياسة مدرب نادي رين الفرنسي برونو جينيسيو، مع الدولي الجزائري مباشرة عقب إعلانه تغيير جنسيته الرياضية، حيث وجد نفسه خارج مخططات المدرب، رغم تواجده في أفضل حال منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى مستوياته الكبيرة، حيث كانت البداية الخميس الفارط، حينما أشرك المدرب جينيسيو، لاعبه الجزائري بديلا في آخر 20 دقيقة ضمن منافسة “الأوروبا ليغ”، وكان الجميع ينتظر عودة غويري، للتشكيلة الأساسية أمام مونبولييه أول أمس، إلا أن التقني الفرنسي كان له رأي آخر.

في المقابل تساءل الشارع الرياضي الجزائري من الإبعاد، خاصة أن سيناريوهات كثيرة عاشها اللاعبون الفرنكو-جزائريين سابقا، في صورة يانيس طافر، بلفوضيل، عوار، وغيرهم ممن عانوا التهميش بعد اختيارهم المنتخب الوطني الجزائري.