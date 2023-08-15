غويري رفقة هالاند في التشكيلة المثالية

تواجد المهاجم الجزائري لنادي رين الفرنسي أمين غويري في التشكيلة المثالية للدوريات الخمسة الكبرى، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في لقاء ميتز، الذي انتهى بخمسة أهداف لواحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ونشر موقع “هوسكورد” العالمي المختص في الإحصائيات، أفضل تشكيلة للأسبوع الأول من الدوريات الأوروبية، حيث تواجد فيها المهاجم المستقبلي “للخضر” رفقة زميله في الفريق دوكو، والعديد من نجوم الكرة، على غرار لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام ثنائي مانشيستر سيتي رودري وإيرلينغ هالاند.

كما منح الموقع علامة 8.8 لغويري نظير المستوى الكبير الذي قدمه خلال الجولة الأولى، رغم تسجيله لهدف وحيد، إلا أن مساهماته كانت كبيرة في خماسية رين أمام ميتز.

يذكر، أن غويري شرع في استخراج جواز السفر الجزائري، تحسبا لاستدعائه إلى التربص المقبل للخضر، بداية الشهر القادم.