غويري سيشغل الرواق الأيسر ويقلص من حظوظ بلايلي

بوجود بونجاح وسليماني في الهجوم

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر، والذي سينطلق أمسية اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث لم تكن مفاجأت في القائمة، عدى استبعاد بعض الأسماء على غرار عبد اللي الذي عاد بقوة رفقة فريقه أنجي بالإضافة إلى ادم زرقان وعبد القهار قادري ونجم ويست هام سعيد بن رحمة، في حين عرفت القائمة عودة مهاجم السد القطري بغداد بونجاح، والذي يبصم على بداية موسم متميزة مع ناديه السد، بالإضافة إلى الموهبة الجزائرية أدم وناس والذي عاد لصفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الخضر خلال التربصات السابقة.

وكان غياب سعيد بن رحمة عن تشكيلة الخضر منتظرا بعد الحادثة التي وقعت له مع الناخب الوطني خلال لقاء مصر الودي الشهر الماضي، بالإضافة إلى مستواه المتواضع مع التشكيلة الوطنية رغم الفرص الكثيرة التي نالها، طرح العديد من التساؤلات حول اللاعب الذي سيعوض نجم واست هام على الرواق الأيسر من هجوم الخضر، حيث يتواجد اسم عمورة وحيدا في ذلك المنصب، وهو ما يرفع احتمالية توظيف غويري على الجهة اليسرى من هجوم المنتخب، بالنظر لتواجد الثنائي بونجاح وسليماني كقلبي هجوم.

اعتماد بلماضي على غويري في الرواق سيرفع الضغط أكثر على مهاجم المنتخب الوطني ونجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي، الذي سيكون مطالبا بمضاعفة العمل من أجل ضمان مكانة مع المنتخب الوطني خلال الكان المقبل، خاصة وأن الأماكن أصبحت غالية في الفريق الوطني، وحتى مهاجم إنتراخت فرانكفورت فارس شايبي يستطيع شغل الرواق، في حال كان بلماضي بحاجة لوسط ميدان إضافي خلال الكان المقبل.

يذكر أن غويري يشغل كل المناصب الهجومية في رين، وشارك في لقاء الرأس الأخضر بقسنطينة خلال التربص السابق كمهاجم حر خلف إسلام سليماني، في حين شغل المهاجم الصريح في ودية مصر، ولم يتمكن من فرض نفسه أمام دفاعات الفراعنة، حيث من المنتظر أن يكون المهاجم الحر في تشكيلة الناخب بلماضي خلال الفترة المقبلة.