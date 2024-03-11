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رياضة

غويري ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

الشروق أونلاين
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غويري ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي
ح.م
أمين غويري ونبيل بن طالب خالال مباراة رين أمام ليل

تواجد الدولي الجزائري أمين غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التشكيلة المثالية للجولة والتي عرفت حضور مهاجم نادي رين، أمين غويري نظير تألقه في مباراة ليل.

وقدم غويري تمريرة حاسمة في مباراة ليل، التي انتهت بالتعادل، وعرفت مشاركة غويري أساسيا.

وشارك غويري هذا الموسم في 29 مباراة مع فريقه رين، لعب منها 20 كأساسي في كل المنافسات، وسجل 7 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

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