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رياضة

غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

عمر سلامي
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غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي
ح.م
أمين غويري

اختير الدولي الجزائري أمين غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.

وتواجد غويري في التشكيلة المثالية لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، بعد تألقه مع ناديه رين في مواجهة باريس سان جيرمان.

وتألق أمين غويري في مواجهة باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفا جميلا، في د33، قبل أن يعادل النادي الباريسي النتيجة في الوقت البدل ضائع عن طريق ركلة جزاء.

وحسب موقع “سوفاسكور” للإحصائيات، فإن أمين غويري قام ضد باريس سان جيرمان بـ 7 مراوغات ناجحة من 7 أي بنسبة نجاح 100%، وهو أعلى رقم بأعلى دقة للاعب عربي في مباراة واحدة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

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