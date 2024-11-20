تصفيات كأس إفريقيا 2025:

تواجد اللاعب الدولي أمين غويري ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في تصفيات كأس إفريقيا 2025 بعد 6 جولات خاضت فيها المنتخبات المتنافسة 143 مقابلة في المنافسة التي أسدل عليها الستار أول أمس الثلاثاء.

ونشر موقع “صوفاسكور” قائمة أكثر اللاعبين المساهمة في الأهداف وتسجيلها، وتصدر اللاعب المغربي براهيم دياز قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بـ7 أهداف يليه الغيني غيراسي بـ6 أهداف ولاعب المنتخب المصري محمود تريزجيه بـ4 أهداف، وبنفس عدد الأهداف، يتواجد كل من الجزائري أمين غويري والزامبي موسوندا.

وفي قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف تصدر لاعب منتخب جنوب إفريقيا اوسفين ابوليس ولاعب منتخب الموزمبيق برونو لانغا قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بـ4 مساهمات وتواجد المغربي الزلزولي في المرتبة الثالثة بـ3 مساهمات ثم اوناحي ومحمود حمدي وموسيس سيمون ولاعب المنتخب الاوغندي الان اوكيلو بنفس العدد من المساهمات.

يشار إلى أن علي العابدي، هو هداف المنتخب التونسي، برصيد هدفين، تواجد في المرتبة 30 في قائمة الهدافين.