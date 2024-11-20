-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
تصفيات كأس إفريقيا 2025:

غويري ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف

ع.ع
  • 461
  • 0
غويري ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف
ح.م
أمين غويري على يسار الصورة

تواجد اللاعب الدولي أمين غويري ضمن قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في تصفيات كأس إفريقيا 2025 بعد 6 جولات خاضت فيها المنتخبات المتنافسة 143 مقابلة في المنافسة التي أسدل عليها الستار أول أمس الثلاثاء.

ونشر موقع “صوفاسكور” قائمة أكثر اللاعبين المساهمة في الأهداف وتسجيلها، وتصدر اللاعب المغربي براهيم دياز قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بـ7 أهداف يليه الغيني غيراسي بـ6 أهداف ولاعب المنتخب المصري محمود تريزجيه بـ4 أهداف، وبنفس عدد الأهداف، يتواجد كل من الجزائري أمين غويري والزامبي موسوندا.

وفي قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف تصدر لاعب منتخب جنوب إفريقيا اوسفين ابوليس ولاعب منتخب الموزمبيق برونو لانغا قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بـ4 مساهمات وتواجد المغربي الزلزولي في المرتبة الثالثة بـ3 مساهمات ثم اوناحي ومحمود حمدي وموسيس سيمون ولاعب المنتخب الاوغندي الان اوكيلو بنفس العدد من المساهمات.

يشار إلى أن علي العابدي، هو هداف المنتخب التونسي، برصيد هدفين، تواجد في المرتبة 30 في قائمة الهدافين.

مقالات ذات صلة
داربي المولودية وبلوزداد.. تواصل عملية بيع التذاكر المخصصة لأنصار “الشباب”

داربي المولودية وبلوزداد.. تواصل عملية بيع التذاكر المخصصة لأنصار “الشباب”

دورة ” يوناف” لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يكتفي بالتعادل مع نظيره المغربي

دورة ” يوناف” لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يكتفي بالتعادل مع نظيره المغربي

فخور باختياري “الخضر” في عمر صغير.. محرز ورونالدو قدوتي…

فخور باختياري “الخضر” في عمر صغير.. محرز ورونالدو قدوتي…

آينتراخت فرانكفورت يدعم فارس شايبي لاستعادة مستواه

آينتراخت فرانكفورت يدعم فارس شايبي لاستعادة مستواه

صادي من تطهير الكرة الجزائرية إلى علاج أمراض قطاع الرياضة

صادي من تطهير الكرة الجزائرية إلى علاج أمراض قطاع الرياضة

الاتحاد البرازيلي يكشف عن البلد الأصلي لفينيسيوس جونيور

الاتحاد البرازيلي يكشف عن البلد الأصلي لفينيسيوس جونيور

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد