غويري على رادار “البياسجي” وزيدان مدربا له!

نجاح الصفقة سيصعب من مهمته في الالتحاق بـ"الخضر"

يسعى نادي باريس سان جارمان الفرنسي، للتعاقد مع “الفرانكو – جزائري” أمين غويري مهاجم نادي نيس الناشط في الدرجة الأولى الفرنسية، بداية من فترة التحويلات الصيفية القادمة، وفق ما كشفت عنه تقارير إعلامية فرنسية.

وأوضح موقع “فووت ميركاتو” الشهير، أن غويري مرشح للرحيل عن نادي نيس في جوان القادم، بسبب العروض الكثيرة التي وصلت اللاعب في الآونة الأخيرة، أبرزها من نادي العاصمة باريس الذي يبحث عن بديل للفرنسي كيليان مبابي، المرشح للرحيل هذه الصائفة إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال لاعب حر، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

الجزائري الأصل، صاحب 22 سنة، أمين غويري، بات ضمن قائمة أبرز اللاعبين المرشحين لتعويض مبابي، بعد المردود الطيب الذي يقدمه مع ناديه نيس منذ فترة، لاسيما في الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، أين شارك في 24 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وبلا شك، فإن نجاح هذه الصفقة، سيصعب كثيرا من مهمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، في إقناع اللاعب بارتداء قميص المنتخب الوطني، في ظل تمسك غويري بحلم اللعب لمنتخب “الديكة”، والتحاقه بباريس سان جارمان سيقربه لا محالة من تحقيق حلمه، مع العلم أن اللاعب سبق أن افتخر في العديد من حواراته السابقة بأصوله الجزائرية.

وأضاف ذات المصدر أن وكيل أعمال المهاجم غويري، هو نفسه وكيل أعمال المدرب السابق لريال مدريد الاسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، صاحب الأصول الجزائرية هو الآخر والمنحدر هو الآخر من ولاية بجاية بالضبط، وهذا ما يجعل من صفقة انتقال اللاعب إلى “البياسجي” قريبة جدا، على اعتبار أن زيدان يبقى المرشح الأول وحلم إدارة النادي الباريسي الموسم القادم.

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت أن أسطورة الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان، سيدرب “البياسجي” انطلاقا من الموسم المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو، حيث قال الصحفي الشهير في شبكة “آر آم سي” الرياضية، دانييل ريولو، إن زيدان سيخلف بوكيتينو في منصبه، مشددا على أن الأخير سيواصل مهامه حتى نهاية الموسم الحالي قبل تولي “زيزو” زمام الأمور في الفريق الباريسي، انطلاقا من موسم 2022 /2023.

وأكد ريولو، وهو أول صحفي تحدث عن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة مفاجئة في الصيف الماضي، أن إدارة سان جيرمان غير راضية عن المستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة بوكيتينو، رغم امتلاكه أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في مختلف المراكز.

ولم يرتبط زيدان البالغ عمره 49 عاما بأي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد مع نهاية منافسات الموسم الماضي، ورفض مؤخرا عدة عروض، أبرزها تدريب مانشستر يونايتد.