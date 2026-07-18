غويري على طاولة نابولي الإيطالي

قيمته السوقية بنحو 28 مليون يورو

وضع نادي نابولي الإيطالي عينه على الدولي الجزائري أمين غويري، مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ورغم رغبة النادي الجنوبي في حسم الصفقة، إلا أن الأمور تبدو متشابكة؛ حيث يجد مارسيليا نفسه مجبراً على بيع بعض نجومه لتأمين سيولة مالية وتخفيض كتلة الأجور، خاصة مع الرقابة الصارمة من الهيئة الفرنسية لمراقبة الأندية التي تطالب النادي بتوفير نحو 90 مليون يورو بحلول عام 2027، وهو ما قد يسهل التخلي عن غويري الذي يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 3.2 مليون يورو وتُقدر قيمته السوقية بنحو 28 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن إتمام الصفقة من جانب نابولي مشروط بخطوة مسبقة؛ إذ أكدت التقارير الإيطالية أن النادي لن يقدم أي عرض رسمي لضم غويري إلا بعد الفصل في مستقبل مهاجمه الإيطالي لورينزو لوكاس. وينتظر المدير الفني الجديد لنابولي، ماسيميليانو أليغري، تقييم اللاعب خلال التحضيرات الصيفية الحالية لتحديد ما إذا كان سيعتمد عليه أو سيمنح الضوء الأخضر لبيعه، في وقت يترقب فيه نادي طرابزون سبور التركي الموقف لتقديم عرض لضم لوكاس، مما يجعل رحيل المهاجم الإيطالي المفتاح الأساسي لنقل غويري إلى الكالتشيو.