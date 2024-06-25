غويري قد يلتحق ببن سبعيني في دورتموند الألماني

يبقى متابعا من طرف لايبزيغ الألماني وأندية إنجليزية

من الممكن جدا أن يزامل الدولي الجزائري، أمين غويري، مواطنه، رامي بن سبعيني في تشكيلة نادي بوريسيا دورتموند الألماني، الذي يبحث عن تجديد صفوفه تحسبا للموسم القادم، بحسب ما كشفته مصادر إعلامية ألمانية متخصصة.

ويسعى منشط نهائي رابطة أبطال أوروبا لهذا الموسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تعزيز خط هجومه استعدادًا للموسم المقبل، في ظل ترقب رحيل بعض أبرز مهاجميه هذا الصيف، وهو الذي يتطلع إلى التنافس بقوة على “البوندسليغا” الموسم المقبل بعدما خسرها لصالح غريمه بايرن ميونيخ.

وبحسب ما نقله موقع “وين وين” عن منصة “أب فوتي ترانسفير” المختصة في متابعة أخبار تنقل اللاعبين في ألمانيا وإنجلترا، فإن بوروسيا دورتموند يتابع باهتمام وضعية مهاجم الخضر، أمين غويري، المتألق هذا الموسم مع نادي ستاد رين الفرنسي، وكتبت “المنصة” على حسابها الرسمي في منصة “إكس”: “حصري.. دورتموند مهتم بأمين غويري”.

وأضاف ذات المصدر يقول: “إنّه أحد اللاعبين الذين يمكن أن يحلّوا مكان جادون سانشو ودونيل مالين”، وزادت: “غويري مطلوب من لايبزيغ وبعض الأندية الإنجليزية”، ويأتي اهتمام النادي الألماني بغويري، على اعتبار أنّه غير قادر على شراء عقد سانشو (لعب معارًا مع دورتموند) من مانشستر يونايتد، في وقت استقر فيه الهولندي مالين على الرحيل.

ويرتبط غويري بعقد مع نادي رين الفرنسي إلى غاية شهر جوان 2027، الذي كان ضمه من نادي نيس خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي ما قبل الماضي ( 2022)، في صفقة قياسية وتاريخية آنذاك، بلغت حوالي 28 مليون يورو، ليكون بذلك أغلى لاعب في تاريخ نادي ستاد رين.

وخاض غويري 41 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم المنقضي مع نادي ستاد رين الفرنسي، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، في وقت شارك فيه منذ انضمامه إلى النادي الفرنسي شهر سبتمبر 2022، في 83 مباراة بمختلف المنافسات، سجل خلالها 28 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وإلى جانب بوروسيا دورتموند، يبقى الدولي الجزائري محل اهتمام أندية أخرى من دوريات مختلفة بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية فرنسية قبل أيام، وهذا على غرار بطل ألمانيا باير ليفركوزن الذي أبدى مدربه الإسباني، تشابي ألونسو إعجابه بغويري، كما يوجد ضمن خطط نادي لايبزيغ الألماني أيضًا، بالإضافة إلى أندية أنجليزية وإسبانية.

ويرتقب أن يحسم المهاجم الجزائري وجهته قريبًا، وقبل بداية التحضيرات الموسمية، حتى يبدأ في التحضير للموسم المقبل مع فريقه الجديد.

من جهته، لا يعارض نادي ران فكرة بيع لاعبه الجزائري قبل ثلاث سنوات من نهاية عقده، أملًا في الاستفادة من صفقة قياسية، خاصة أن القيمة السوقية لغويري تراوح الـ25 مليون يورو، بحسب بيانات الموقع العالمي “ترانسفير ماركت”، ويرجح أن تتجاوز الصفقة هذا الرقم بكثير.

يذكر، أن نادي دورتموند كان ضم الصيف الماضي المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الذي بصم على بداية جيّدة قبل أن يتراجع مستواه في النصف الثاني من الموسم، بسبب مشاركته في “كان كوت ديفوار” وتعرضه للإصابة.