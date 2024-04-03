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رياضة

غويري لن يلعب نهائي كأس فرنسا

علي بهلولي
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غويري لن يلعب نهائي كأس فرنسا
ح.م
مُجسّم كأس فرنسا.

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري وفريقه ران، نهائي كأس فرنسا.

وخسر فريق ران بِهدف لِصفر أمام نادي باريس سان جيرمان سهرة الأربعاء، في مباراة تندرج ضمن إطار نصف نهائي الكأس الفرنسية.

وشارك المهاجم غويري أساسيا، قبل أن يُسْتبدل في الدقيقة الـ 82.

وشهدت المباراة إهدار مهاجم “البي آس جي” كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 37، قبل أن يعود بعد 3 دقائق من ذلك ويُسجّل الهدف الوحيد.

وسيتبارى فريق باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا مع نادي ليون، بِتاريخ الـ 25 من ماي المقبل.

وكان فريق ليون ولاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، قد تأهّلا للنّهائي سهرة الثلاثاء، على حساب نادي فالونسيان.

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