غويري مرشح للعب كأس أوروبا مع الديكة

اليورو يعتبر منعرج اختياره بين فرنسا والجزائر

رشحت بعض المصادر الإعلامية الفرنسية بأن يلعب المهاجم الفرانكو-جزائري، أمين غويري، بطولة كأس أمم أوروبا هذه الصائفة، مع منتخب فرنسا.

وأوضحت أن غويري يوجد حاليا ضمن قائمة واسعة من اللاعبين الذين يتابعهم، مدرب الديكة، ديدييه ديشان، تحسبا لضبط لائحة لاعبيه النهائية التي ستخوض غمار اليورو، وقد يكون إحدى المفاجآت التي يعدها لتدعيم صفوف بطل العالم في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

ويتألق أمين غويري هذا الموسم في الليغ 1 مع نادي نيس، حيث قدم مستويات كبيرة في البطولة الفرنسية وبرهن عن إمكانات فنية عالية، هذا ما جعل، ديشان، يفكر بجدية في الاستعانة به لتعزيز صفوف المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا للمنتخبات.

ويلعب غويري بجانب كلا من يوسف عطال وهشام بوداوي في نادي نيس، وهو من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين لم يختاروا بعد جنسيتهم الرياضية، وبقي أمامه خياران بين اللعب مع منتخب فرنسا أو منتخب الجزائر.

وحسب الصحافة الفرنسية والتصريحات السابقة، لأمين غويري، فإن الأخير يميل للعب مع الديكة وطموحاته تتمثل في استدعائه إلى المنتخب الفرنسي الأول، بعد أن لعب لمنتخب شباب فرنسا والأصناف الأخرى للمنتخب الفرنسي.

من جهته، لم يخف المنتخب الوطني جمال بلماضي اهتمامه ومتابعته لمهاجم، نادي نيس، أمين غويري، وفتح أمامه أبواب المنتخب الوطني، بشرط أن يأخذ اللاعب زمام المبادرة ويبين نيته وولاءه للألوان الوطنية بمحض إرادته ووفق قناعة شخصية.

كما عبر بلماضي عن امتعاضه من غويري في تصريحات سابقة، بسبب الوقت الطويل الذي يأخذه في الإعلان عن خياره، خاصة وأن المؤشرات تميل في اتجاه تفضيله دعوة، ديشان، لتمثيل المنتخب الفرنسي.

وستكون الأيام القادمة حاسمة في قرار، أمين غويري، الذي ينتظر هدية من مدرب الديكة للمشاركة في، اليورو، مثل ما وقع مع مواطنه نبيل فقير الذي توج مع المنتخب الفرنسي بمونديال روسيا وأدار ظهره للخضر. وفي حالة عدم اختياره من قبل ديدييه ديشان سيفكر في المنتخب الوطني، لكن “بلماضي” لا يقبل بهذه الأمور ومن الصعب أن يتغاضى عنها.

ل.ط