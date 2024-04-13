غويري مرشّح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في فرنسا

قال إن ذلك سيكون حافزا له لمواصلة العمل

أعرب الدولي الجزائري، أمين غويري، مهاجم نادي ستاد رين الفرنسي عن سعادته وتشرفه باختياره ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة “مارك فيفيان فوي”، كأفضل لاعب إفريقي ضمن الدوري الفرنسي، خلال الموسم الحالي.

وقال الدولي الجزائري: “أن تكون من بين أفضل اللاعبين الأفارقة هو أمر مميز للغاية، لا أعتقد أنني سأفوز بها ولكن نعم إنه لشرف لي، إنها مكافأة لحجم العمل الذي أقوم به، وأمر يعطيني المزيد من الحافز للتقدم دائمًا”، وأضاف أمين غويري: “أرى أن حكيمي سيفوز بالجائزة، إنه يقدّم موسمًا جيّدًا، وهو ظهير هجومي للغاية، ويبذل الكثير من الجهد، إنه جيّد في اللعب الجماعي ويعرف كيف يكون حاسمًا، إنه لاعب جيّد جدًّا”.

وبالإضافة إلى غويري، تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي هذا الموسم، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، الذي يقدّم هو الآخر موسما متميزا مع نادي ليل.

من جهة أخرى، جدّد غويري التأكيد أنه سعيد بتمثيل منتخب بلاده الجزائر، قائلا: “هذه هي أصولي ولديّ عائلة في الجزائر، إنه لفخر كبير أن أتمكّن من تمثيل منتخب بلادي، وأنا فخور أيضًا بتسجيل هدفي الأول بقميص المنتخب الجزائري الشهر الماضي”.

للتذكير، فإن أمين غويري نجح خلال تربص شهر مارس الماضي في تسجيل أول أهدافه مع المنتخب الوطني، خلال المباراة الودية التي لعبها أمام بوليفيا، وفاز بها “الخضر” (3-2). ومع نادي رين، تمكّن غويري من تسجيل 9 أهداف، وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 35 مباراة لعبها ضمن جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.