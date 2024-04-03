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الجزائر

غويري وبن طالب مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي

طارق. ب
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غويري وبن طالب مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي

كشفت قناة “فرانس 24” بالاشتراك مع إذاعة فرنسا الدولي، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة مارك فيفيان فوي، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب إفريقي في الليغ 1، التي عرفت تواجد ثنائي جزائري، حيث يتعلق الأمر بكل من أمين غويري نجم رين ونبيل بن طالب اللاعب رقم واحد حاليا في ليل.

وتألق الثنائي بشكل ملفت للانتباه في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، خاصة غويري الذي استعاد مكانته التي ضيعها في بداية الموسم، قبل أن يعود ويصبح النجم رقم واحد في فريق رين الفرنسي، فيما بقي نبيل بن طالب بمستوى ثابت طيلة الموسم، رغم تبيان مستواه عن المنتخب الوطني الجزائري، حيث يصبح أكثر حسما في لقاءات فريقه.

يذكر، أن النسخة الماضية عرفت تتويج اللاعب تشانسيل مبيمبا صاحب الأصول الكونغولية، حيث كان لاعبا في صفوف نادي الجنوب في أولمبيك مرسيليا، في انتظار من يتوج بها هذا الموسم، في ظل تألق عديد الأسماء مع فرقهم في الفترة الماضية.

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