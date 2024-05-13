غويري وبن طالب وكبّال وعبد اللي يتنافسون على جوائز في الدوري الفرنسي

تألقوا بشكل ملفت للانتباه هذا الموسم

يتنافس أربعة لاعبين دوليين جزائريين على جوائز الأفضل في فرنسا للموسم الجاري (2023-2024). سواء بالنسبة لدوري الدرجة الأولى أم دوري الدرجة الثانية “ليغ 2″، في تأكيد لتألقهم اللافت هذا الموسم، في صورة أمين غويري نجم ستاد رين، ونبيل بن طالب نجم نادي ليل في “ليغ 1″، وحيماد عبد اللي نجم نادي أنجيه، وإليان كبال نجم باريس إف سي،حسب تقرير نشره أمس موقع وين وين.

ينافس الدولي الجزائري الجديد، أمين غويري، نجم نادي ستاد رين على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي، بفضل الهدف المارادوني الذي سجله في مرمى باريس سان جيرمان، يوم 25 فيفري الماضي، لحساب الأسبوع الـ23 من “ليغ 1″، في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث افتتح غويري باب التسجيل في الدقيقة 33 ثم عدّل البرتغالي، غونسالو راموس، النتيجة في الدقيقة (90+7).

وخطف غويري الأضواء في تلك المواجهة بعد أن تلاعب بمدافعي باريس سانت جيرمان وسدد كرة من داخل منطقة العمليات بخارج القدم، لتسكن الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الدولي الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، ويتنافس نجم “الخضر” على الجائزة مع خمسة لاعبين آخرين، هم أندري أيو، نجم لوهافر، وكاموري دومبيا نجم ستاد بريست، ولامين كمارا نجم نادي ميتز، وتيجي سافانييه قائد مونبلييه، وتيدي توما لاعب نادي ريمس.

بدوره، دخل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، نجم نادي ليل الفرنسي، في سباق جوائز الأفضل في فرنسا عبر جائزة أفضل لاعب أفريقي، التي تحمل اسم اللاعب الكاميروني الراحل، مارك فيفيان فوي، وتقدمها إذاعة فرنسا الدولية “أر أفي إي” وقناة “فرانس 24″، وينافس اللاعب الجزائري كُلًّا من نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، ونجم أولمبيك مارسيليا، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وبصم بن طالب على موسم قوّي مع ليل هذا الموسم بعد أن نجح في إحياء مشواره الكروي بعد فترة شك طويلة، حيث شارك بصفة أساسية وبانتظام، ونال ثناء مدربه البرتغالي، باولو فونسيكا، واختير أفضل لاعب في فريقه خلال هذا الموسم، وخاض بن طالب في المجمل 32 مباراة بمختلف المسابقات مع ليل، قدّم خلالها 3 تمريرات حاسمة،

بالمقابل، رشحت نقابة اللاعبين المحترفين في فرنسا لاعبين دوليين جزائريين للتنافس على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية “ليغ 2″، ضمن جوائز الأفضل في فرنسا ويتعلق الأمر بكل من حيماد عبد اللي نجم نادي أنجيه، القريب من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وإيلان كبّال نجم نادي باريس إف سي، بفضل المستويات الكبيرة التي قدماها هذا الموسم.

وأسهم عبد اللي في النتائج الكبيرة لنادي أنجيه واقترابه من العودة إلى “ليغ 1” (يحتل المركز الثاني قبل جولة من نهاية الموسم)، حيث شارك في 34 مباراة بـ”ليغ 2″، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، في وقت تألق إيلان كبّال، مع باريس إف سي، حيث خاض 36 مباراة في “ليغ 2″، سجل خلالها 6 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة، ليسجل حضوره بوصفه أحد أفضل صانعي الأهداف في دوري الدرجة الثانية.