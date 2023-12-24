غويري وزفان يلتحقان بِشعيبي في البقاع المُقدّسة

يقضي اللاعبان الدوليان الجزائريان أمين غويري ومهدي زفان عطلة نهاية السنة الميلادية، بِالبقاع المُقدّسة.

ويُؤدّي غويري وزفان مناسك العمرة، مُستغلّين إيقاف مسؤولي الكرة الفرنسية للبطولة المحلّية الأربعاء الماضي، واستئنافها في الـ 12 من جانفي المقبل. عِلما أن الأوّل يرتدي زيّ نادي ران، ويُمثّل الأخير ألوان فريق كليرمون.

وسار أمين غويري ومهدي زفان على خطى فارس شعيبي، الذي سافر بِدوره إلى البقاع المُقدّسة لِتأدية الشعيرة الدينية ذاتها.

ويُمكن لِصانع الألعاب غويري والمدافع زفان ومتوسّط الميدان فارس شعيبي، المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل. حيث أدرجهم جمال بلماضي مُؤخّرا ضمن القائمة الأوّلية للاعبيه.