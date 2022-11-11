غويري وشرقي ومايكل أوليز فرنسيون.. إلى إشعار آخر

في انتظار القرار الرسمي للثنائي عوار وأيت نوري

قرر اللاعبون ذو الأصول جزائرية كل من أمين غويري، ريان شرقي ومايكل أوليز، مواصلة تمثيل المنتخب الفرنسي على حساب منتخب أجدادهم، وهذا بعدما قرر مدرب فرنسا للشباب سيلفان ريبول، استدعائهم للمشاركة في كأس أمم أوروبا المقررة الصيف القادم.

وتأتي هذه الخطوة من طرف الاتحادية الفرنسية لتغلق الباب أمام نظيرتها الجزائرية، التي تبقى تتحرك باحتشام من أجل إقناع المواهب الصاعدة ذو الأصول الجزائرية، أو من مزدوجي الجنسية على ضرورة الدفاع عن ألوان بلدهم الأم.

وكانت الجماهير الجزائرية تتمنى دخول هؤلاء اللاعبين المتألقين ضمن قائمة “محاربي الصحراء” المستقبلية، وهو ما كان رحّب به الناخب الوطني، الذي أكد مرارا أن أبواب المنتخب الوطني تبقى مفتوحة لكل لاعب يملك المستوى والرغبة في تقمص ألوانه، ولكن يبدو أن أغلبية هؤلاء اللاعبين يفضلون التريّث وانتظار فرصة اللعب مع منتخب “الديوك” الأول.

ويتزامن استمرار الثلاثي أمين غويري، وريان شرقي ومايكل أوليز مع المنتخب الفرنسي مع الغموض الذي ما يزال يكتنف التحاق الثنائي، حسام عوار وريان أيت نوري إلى المنتخب الوطني، في وقت تتحدث بعض المصادر عن تأجيل التحاقهما إلى موعد آخر دون ذكر أسباب محددة.

في ذات السياق، يترقب جميع المتتبعين القائمة التي سيعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا للمباراتين الوديتين المقررتين أمام مالي والسويد على التوالي في الـ 16 والـ19 نوفمبر الجاري.