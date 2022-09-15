غويري وشرقي ينتظران التفاتة من ديشان وعوار في مفترق الطرق

وجّه مدرب منتخب فرنسا للآمال سيلفان ريبول، الخميس، الدّعوة إلى اللاعبَين الجزائريَين المغتربَين أمين غويري وريان شرقي.

ويستعدّ آمال “الديكة” لِخوض مقابلتَين ودّيتَين أمام نظرائهم من ألمانيا وبلجيكا، في الـ 23 والـ 26 من سبتمبر الحالي.

وسبق للمهاجمَين غويري من نادي ران (22 سنة) وشرقي من فريق ليون (19 سنة)، أن تقمّصا ألوان منتخب فرنسا لِأقلّ من 23 سنة.

والظاهر أن أمين غويري وريان شرقي ما زالا ينتظران التفاتة من الناخب الوطني الفرنسي (صنف الأكابر) ديدييه ديشان، وهو سرّ تماطلهما في تمثيل ألوان “محاربي الصحراء”.

وفي سياق ذي صلة بِاللاعبين الجزائريين المغتربين، يبقى متوسط الميدان حسام عوار ( الصورة المُدرجة في الوسط) بعيدا عن منتخب فرنسا منذ فترة طويلة، بعد أن خاض في صفوفه مباراة ودّية في خريف 2020.

وأعلن التقني ديشان، الخميس، عن قائمة لاعبي منتخب فرنسا الذين سيُواجهون نظراءهم من النمسا والدانمارك، وقد خلت من اسم عوار.

وتقام المواجهتان في الـ 22 والـ 25 من سبتمبر الحالي، بِرسم منافسة دوري الأمم الأوروبية.

وعلى غرار وضعيته في المنتخب، يُعاني حسام عوار أيضا على مستوى نادي ليون. بِدليل أنه اكتفى بِخوض مباراة وحيدة فقط، من أصل 7 مواجهات في بطولة فرنسا للموسم الجديد.