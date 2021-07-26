غويري يؤكد موقفه الثابت ويريد اللعب مع الديكة

يبتعد عن حسابات بلماضي

يواصل اللاعب الفرانكو-جزائري، أمين غويري، توسيع الهوة بينه وبين المنتخب الوطني، بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة له إثر تطرقه مع صحيفة “لودوفيني” الفرنسية إلى مستقبله الدولي.

وأكد غويري خلال مناسبة جديدة طموحه في اللعب للمنتخب الفرنسي، كما تحدث عن المكانة الكبيرة للديوك في حياته الكروية. وقال في رده على سؤال صحفي جريدة “لودوفيني”حول حلمه في الانضمام لمنتخب فرنسا الأول: “المنتخب الفرنسي يوجد دائما في مكان داخل ذهني وأفكر فيه باستمرار، يجب علي مواصلة العمل وأن لا أدخر أي جهد لتحقيق هدفي لأن الأمور تسير بسرعة”. مضيفا “هناك تنافس كبير داخل المنتخب الفرنسي خاصة في الهجوم، وربما امتيازي بخاصية تعدد المناصب وقدرتي على شغل أكثر من مهمة فوق المستطيل الأخضر سيساعدني على بلوغ غايتي واللعب لمنتخب فرنسا الأول في المستقبل”.

ويكون نجم نادي نيس الفرنسي، أمين غويري، عقب هذه التصريحات الإعلامية التي أبرز فيها موقفه الثابت، في انتظار التفاتة من مدرب الديوك ديديي ديشان وولائه التام للمنتخب الفرنسي وميوله كرويا لأبطال العالم، قد أغلق في هذه المرحلة جميع الاحتمالات للانضمام إلى كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي. وقدم “غويري” موسما استثنائيا في الليغ1 حيث تمكن من البروز بتوقيعه على 17 هدفا في البطولة الفرنسية، إضافة إلى مساهمته في صناعة 11 هدفا آخر بواسطة تمريراته الدقيقة الحاسمة، من ما جعله محل طمع الأندية الأوروبية الكبيرة لكنه فضل التريث والاستمرار الموسم المقبل مع نادي نيس، من أجل تأكيد ما صنعه الموسم الفارط .

علما أن أمين غويري التحق بصفوف نيس العام الماضي قادما من أولمبيك ليون، كما أنه يلعب إلى جانب يوسف عطال وهشام بوداوي في نفس النادي. للإشارة، فإن إدارة نادي نيس لم تسمح لغويري المشاركة مع المنتخب الفرنسي لأقل من 23 عاما في دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا بطوكيو في اليابان.