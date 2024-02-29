غويري يبلغ محطّة نصف النّهائي

بلغ اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري وفريقه ران سهرة الخميس، محطّة نصف نهائي كأس فرنسا.

وفاز فريق ران بِنتيجة (3-1) على نادي لوبوي من الدرجة الرابعة، لِحساب الدور ربع النّهائي.

وشارك المهاجم غويري أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 77، تاركا فريقه ران مُتفوّقا بِهدفَين لِهدف.

وفي الطّرف المقابل، شارك المدافع الجزائري المُغترب مهدي بن الدين أساسيا بِزيّ نادي لوبوي، وحمل شارة القائد.

وسبق للاعب بن الدين تمثيل ألوان نادي اتحاد العاصمة، ما بين 2020 و2022.

وفي مباراة أُخرى لِحساب ربع نهائي كأس سويسرا، ودّع المدافع الجزائري جوين حجام وفريقه يانغ بويز السّباق، بعد الخسارة أمام نادي سيون بِنتيجة (1-2).

وشارك حجام أساسيا، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني، تاركا فريقه يانغ بويز مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.