غويري يتحدّث عن “الخضر” والأهداف المُسطّرة

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري عن أهداف “الخضر”، على المديَين القريب والمُتوسّط.

وشارك المهاجم غويري في أربع مقابلات دولية مع المنتخب الوطني، منذ الـ 12 من أكتوبر الماضي. وخاضها كلّها أساسيا.

وقال غويري إنه يعلم جيّدا أن التنافس الرياضي في أدغال إفريقيا صعب، وأن افتكاك التتويجات هناك أصعب. لكن “مُحاربي الصّحراء” مُستعدّون لِرفع التحدّي.

وحدّد لاعب نادي ران الفرنسي هدف المنتخب الوطني، في الذّهاب بعيدا وإلى أبعد محطّة مُمكنة، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. وأيضا بلوغ نهائيات كأس العالم طبعة 2026.

وعاد غويري إلى نقطة بدايته مع النّخبة الوطنية، في أحدث ظهور إعلامي له عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية. وقال إنه كان يُتابع فعّاليات الكرة الجزائرية بِانتظام، مُبديا انبهاره بِجماهير اللّعبة وأنصار “مُحاربي الصّحراء”، وأوضح أن ما يُدهشه أنهم يرتادون الملعب ويملأون المدرجات على الساعة العاشرة صباحا، رغم أن المباراة تُجرى ليلا! وهو أمر إيجابي يصفه غويري بِالتحفيز المعنوي القوّي.

وأثنى أمين غويري على مسؤولي “الفاف” والنّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ولاعبيه، وقال إنهم أحسنوا الترحيب به، ومساعدته على الاندماج في بيت “الخضر”. مُشيرا إلى أنه كان سابقا على صلة بِعض زملائه.

ويُنتظر أن يكون أمين غويري أحد الأسلحة التكتيكية لِجمال بلماضي، في “الكان” الإيفواري، وبعد ذلك في تصفيات المونديال.