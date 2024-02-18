غويري “يتصارع” مع زميلَين له لِتنفيذ ركلة جزاء

دخل اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري في ملاسنات مع زميلَين له في نادي ران الفرنسي، بعد أن أصرّ كلّ واحد منهم على تنفيذ ركلة الجزاء.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 39 من عمر مباراة فريق ران والضّيف نادي كليرمون، بعد ظهيرة الأحد. لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الفرنسية.

وجلب المهاجم غويري ركلة الجزاء المُشار إليه، قبل أن يجد نفسه يتصارع مع زميلَيه متوسّط الميدان لودوفيتش بلاس ولاعب الخطّ الأمامي مارتين تيريي. بعد أن أصرّ كلّ واحد منهم على تنفيذها.

واستفاد اللاعب بلاس في الأخير من فرصة تنفيذ ركلة الجزاء المُثيرة للجدل، لكنّه فشل في التسجيل.

وخرج لودوفيتش بلاس تحت صافرات استهجان أنصار فريقه ران، حين استبداله في الدقيقة الـ 63 (الفيديو).

وفي مؤتمر صحفي نشّطه عقب نهاية المباراة، قال التقني جوليان ستيفان مدرب فريق ران، إنّه يُفضلّ التركيز على فوزه لاعبيه بِنتيجة (3-1). أمّا الحادثة المذكورة، فسيُعالجها بِهدوء عندما يلتقي مع اللاعبين الثلاثة في أوّل حصّة تدريبية مقبلة.

ونجح غويري في التسجيل من ركلات الجزاء في 12 مناسبة، ما بين ماي 2017 وجوان 2023. وفشل مرّتَين عام 2021.

أمّا اللاعب بلاس، فقد وفّق في 13 ركلة جزاء ما بين مارس 2019 وديسمبر 2023. وأخفق مرّتَين عامَي 2022 و2023 (الثالثة عام 2024).

وبِخصوص زميلهما تيريي، فقد نجح في 3 ركلات جزاء ما بين مارس 2021 وأفريل 2022. وفشل في مناسبة وحيدة عام 2023.