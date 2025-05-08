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رياضة

غويري يتنافس على جائزة أفضل هدف لهذا الموسم في الدوري الفرنسي

عمر سلامي
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غويري يتنافس على جائزة أفضل هدف لهذا الموسم في الدوري الفرنسي
أرشيف
أمين غويري

يتنافس الدولي الجزائري أمين غويري، مع أربعة لاعبين، على جائزة أفضل هدف لهذا الموسم، في الدوري الفرنسي.

ويتواجد غويري ضمن قائمة المرشحين، بفضل الهدف الجميل الذي سجله في شباك نادي بريست.

وبالإضافة إلى غويري، يتواجد في القائمة كل من الفرانكو جزائري ماغنيس أكليوش من نادي موناكو، ولاعب أنجي الفرنسي إستيبان ليبول، والبرازيلي أندريه سانتوس من نادي ستراسبورغ، ولاعب نانت، النيجيري موسيس سيمون.

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