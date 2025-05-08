غويري يتنافس على جائزة أفضل هدف لهذا الموسم في الدوري الفرنسي
يتنافس الدولي الجزائري أمين غويري، مع أربعة لاعبين، على جائزة أفضل هدف لهذا الموسم، في الدوري الفرنسي.
ويتواجد غويري ضمن قائمة المرشحين، بفضل الهدف الجميل الذي سجله في شباك نادي بريست.
وبالإضافة إلى غويري، يتواجد في القائمة كل من الفرانكو جزائري ماغنيس أكليوش من نادي موناكو، ولاعب أنجي الفرنسي إستيبان ليبول، والبرازيلي أندريه سانتوس من نادي ستراسبورغ، ولاعب نانت، النيجيري موسيس سيمون.
🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦 𝗘𝗡 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 🚨
Ils sont là : les 5 plus beaux buts de la saison en @Ligue1 🤩
Alors, votre favori ?
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— UNFP (@UNFP) May 7, 2025