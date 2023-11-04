غويري يكشف تفاصيل تواصله مع بلماضي لِتمثيل ألوان الجزائر

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري إلى تفاصيل اتّخاذ قرار تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”، بدلا من منتخب فرنسا.

وقال مهاجم نادي ران الفرنسي: “فكّرت في الأمر كثيرا خلال الصّيف الماضي، مع وكلاء أعمالي وأصدقائي وغيرهم… لقد قمت بِوزن الإيجابيات والسّلبيات وتوصّلت إلى هذا القرار النّهائي. كانت هناك أشياء كثيرة قلبت الموازين لِمصلحة الجزائر”.

وأضاف غويري في مقابلة صحفية نشرتها جريدة “ليكيب” الفرنسية، السبت: “هذه هي أصولي، موطن عائلتي. إنه بلد أعرفه جيّدا منذ أن كنت أذهب إلى هناك بِانتظام في طفولتي… تابعت مقابلات وأخبار منتخب الجزائر كثيرا، ولَطالما أحببت هذا الشغف الموجود في كرة القدم. أردت أن أُمثّل كل ذلك. المنتخب الوطني شيء من الهوس، إنهم يدفعونك إلى الأمام في جميع الأوقات، في الصّعوبات أو في الانتصارات”.

واختتم غويري يقول: “بدأ الأمر يتحوّل إلى أمر ملموس في الصّيف الماضي، عندما اتّصل بي المدرب جمال بلماضي للمرّة الأولى. منذ تلك المكالمة الهاتفية، بدأت حقًا أُفكّر بِعمق أكبر. وتحدّثَ عن رغبته في رؤيتي أنضمّ إلى المنتخب الوطني الجزائري. أخبرني أنّني سأصبح لاعبا مُهمّا ويجب عليّ القدوم. لقد حاول إقناعي، ولكن دائما بِطريقة هادئة للغاية، دون الضّغط عليّ أبدا”.

وتنتظر أمين غويري مع “الخضر” مقابلتان أمام الصومال والموزمبيق، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.