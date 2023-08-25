غويري يمضي على ورقة التعهد للانضمام إلى “الخضر”

من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الفيفا

تنتظر الجماهير الجزائرية بشغف كبير إنهاء تفاصيل التحاق المهاجم الشاب أمين غويري بصفوف منتخب “محاربي الصحراء”، وهو ما كان من المنتظر أن يحدث خلال معسكر سبتمبر المقبل، قبل أن تتأجل هذه الخطوة لأسباب إدارية.

وفي السياق، أكد الجمعة موقع “العربي الجديد”، أن غويري تجاوز هذه العقبة الإدارية، بعد أن أقام بالتوقيع على ورقة التعهد التي تعني تغيير الصفة الدولية من لاعب في المنتخب الفرنسي إلى لاعب في المنتخب الجزائري، وهي تبقى من أهم الوثائق في ملف تغيير الجنسية الرياضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

بدوره، قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإرسال هذه الوثيقة إلى “فيفا”، التي ستجتمع عبر إحدى لجانها في الأيام المقبلة لتغيير الجنسية الرياضية في ملف اللاعب، ما يعني جهوزيته من أجل تقمص ألوان المنتخب الجزائري بداية من معسكر أكتوبر المقبل، بعد أن كان قد مثل الفئات السنية للمنتخب الفرنسي. ويرى الكثير من المتابعين أن أمين غويري (23 عاماً) المحترف حالياً في نادي رين الفرنسي، سيكون إضافة هجومية قوية لمنتخب الجزائر، المقبل على تحديات مهمة على المدى القريب، من بينها تصفيات كأس العالم 2026 ثم نهائيات أمم أفريقيا مطلع العام المقبل في ساحل العاج.