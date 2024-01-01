غويري يوجه رسالة للجماهير الجزائرية

وجه الدولي الجزائري أمين غويري رسالة إلى الجماهير الجزائرية، بعد تضييعه فرصة المشاركة في “كان” كوت ديفوار، بسبب الإصابة.

وقال غويري في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: ” إلى كل عشاق المنتخب الجزائري وبشكل عام كل الشعب الجزائري، لم أكن أرغب أبدا في كتابة هذه الأسطر، لكن لسوء الحظ أنني لن أشارك في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الجزائري”.

وأضاف أمين غويري: “لقد كان ذلك بمثابة حسرة حقيقية بالنسبة لي، لأنني كنت متشوقاً للمنافسة في هذه البطولة، وتمثيل بلدي، سأكون الآن أول المشجعين للمنتخب، وأنا متأكد من أنه سيجعل شعبنا يفتخر به، تحيا الجزائر”.