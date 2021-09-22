غويري يُهدر ثاني ركلة جزاء في ظرف ثلاثة أيّام فقط!

أهدر اللاعب أمين غويري مهاجم فريق نيس الفرنسي سهرة الأربعاء، ثاني ركلة جزاء له في ظرف ثلاث أيّام فقط!

وانبرى أمين غويري لِتنفيذ ركلة جزاء لِمصلحة فريقه نيس، لكنه فشل في هزّ شباك المضيف نادي لوريون. بِرسم الجولة السابعة من عمر البطولة الفرنسية للموسم الجديد.

وفوّت غويري على نفسه وعلى فريقه نيس فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 55، في مباراة انتهت بِفوز نادي لوريون بِهدف سُجّل في الدقيقة الـ 23.

وقبل هذا وبِالضبط الأحد الماضي، ولِحساب المنافسة ذاتها، فشل غويري أيضا في التسجيل من ركلة جزاء، في مرمى الزّائر نادي موناكو.

وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل (2-2) عند الدقيقة الـ 82، وهي الحصيلة التي افترق عليها الفريقان.

ويبدو أن أمين غويري (21 سنة) مُنشغل بِقائمة منتخب فرنسا، الذي سيُواجه بلجيكا في الـ 7 من أكتوبر المقبل، بِرسم نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. ثم كازاخستان وفنلندا في الـ 13 والـ 16 من الشهر ذاته، ضمن إطار تصفيات كأس العالم.

وكان الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان قد صرّح مُؤخّرا للصحافة المحلية، بِأنه سيُعلن عن قائمة اللاعبين في الـ 30 من سبتمبر الحالي.

ومازال أمين غويري يُمنّي النّفس بِخوض أوّل مباراة دولية مع منتخب فرنسا للأكابر، بعدما ارتدى أزياء فريق “الديكة” للفئات الصغرى.

ونعود إلى مباراة لوريون، فقد شارك الدوليون الجزائريون الثلاثة، وهم المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور، أساسيين مع فريقهم نيس.

واستُبدل بوداوي عند انطلاق الشوط الثاني، مقابل الدقيقة الـ 81 لِعطال. بينما لعب ديلور كامل أطوار المباراة.

وطرد الحكم اللاعب ينز موريتز مدافع فريق لوريون في الدقيقة الـ 69، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبات لوريون بعد هذا الفوز، يجمع 12 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نيس الرّتبة الـ 7 بِرصيد 10 نقاط.