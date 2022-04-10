غيابات بالجملة في امتحان الترقية إلى رتب التفتيش

بسبب توقيت المسابقة

شهد الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى رتب التفتيش ورتبة مستشار التغذية المدرسية، غيابات بالجملة وسط المترشحين، إذ تم تسجيل حضور محتشم، بسبب توقيت الامتحان الذي لم يكيف مع خصوصية شهر رمضان، بالمقابل لم يلتحق تلاميذ الأقسام النهائية في اليوم الأول من الفصل الثالث والأخير.

قالت مصادر “الشروق”، إن التقارير الأولية المرفوعة الخاصة بالامتحان المهني للترقية للالتحاق برتب التفتيش “مفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني” وكذا رتبة مستشار التغذية المدرسية، الذي برمج السبت، قد وقفت على حضور محتشم للمترشحين، جراء الغيابات العديدة المسجلة، بسبب توقيت المسابقة، إذ تمت برمجة المسابقة بين الثامنة والنصف، والسادسة مساء.

ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، أكدت بأن الوزارة الوصية من خلال مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المختصة، ستطبق نفس الإجراءات المعتمدة في امتحان البكالوريا، إذ سيتم الشروع في تجميع أوراق الإجابات بمركز تجميع وإغفال واحد تم تخصيصه للعملية، لنزع البيانات الشخصية للممتحنين واستبدالها برموز، ليتم الانطلاق في عملية التصحيح التي تجرى “خارج الولاية” لإضفاء أكثر مصداقية على امتحانات الترقية.

وسجل مديرو المؤسسات التربوية، غيابات بالجملة للتلاميذ عموما وتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، في اليوم الأول من انطلاق الفصل الثالث، إذ استأنف أساتذة الدروس بقاعات خاوية، وقاعات بتلميذ واحد، بسبب الغيابات وهي الظاهرة التي تتكرر سنويا بمجرد انقضاء الفصل الدراسي الثاني. بالمقابل، سيشرع رؤساء المؤسسات التعليمية، في عقد لقاءات مكثفة مع الأساتذة المضربين لأجل إقناعهم بالعدول عن مقاطعة صب علامات التلاميذ في النظام الرقمي لأرضية وزارة التربية.