غياب أربع لاعبين عن منتخب مصر أمام السنغال

أخبار الكان

كيروش: أشعر بالفخر.. وسندعم أنفسنا باستراتيجية العنكبوت

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على العقوبة الصادرة ضده من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقرر كاف إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار، بعد طرده في لقاء مصر والكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس بمواجهة نهائية بين الفراعنة والسنغال.

وقال كيروش عبر تويتر “شباب، الطريق إلى أرض الأحلام، أنا مستعد لدفع ثمن هذه العقوبة العنيفة وغير العادلة التي يترتب عليها الغياب عن النهائي”. وتابع “أشعر بالفخر والشرف لأني أدفع ثمن القتال لحمايتكم وحماية فريقنا من هذا السلوك المتكبر، وما توقعته وتمنيته فقط هو عدم الكفاءة لا أكثر، سندعم أنفسنا باستراتيجية العنكبوت التي أنشئت بجهودكم وتضحياتكم، وتطوير عقلية الفوز والفريق”. وأشهر الحكم الجامبي بكاري غاساما بطاقتين صفراوين لكيروش ثم طرده لاعتراضه على قراراته. وفاز منتخب مصر يوم الخميس على الكاميرون 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل في المباراة 0-0.

مصر في نهائي أمم إفريقيا.. أرقام قياسية ومكاسب عديدة

سجل منتخب مصر عددا من الأرقام القياسية بعد بلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وحصد مكاسب عديدة ترفع سقف توقعات المشجعين في الفترة المقبلة.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى نهائي النسخة رقم 33 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على الكاميرون -مستضيف البطولة- بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “أوليمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيخوض “الفراعنة” المباراة النهائية على الملعب نفسه أمام منتخب السنغال، الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على بوركينا فاسو 3-1. وسيكون منتخب مصر أمام فرصة لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، ويملك حاليا 7 ألقاب، متفوقا على منتخب الكاميرون الذي حصد البطولة 5 مرات، ثم المنتخب الغاني الذي توج ببطولة إفريقيا 4 مرات.

وحقق المنتخب رقما قياسيا جديدا بعد فوزه على الكاميرون، إذ تأهل إلى النهائي للمرة العاشرة في التاريخ، ليفض الشراكة مع منتخب غانا الذي كان يتساوى مع منتخب مصر في عدد مرات بلوغ المباراة النهائية للكان برصيد 9 مرات لكل منهما. وفي 9 نهائيات قارية خاضها منتخب مصر من قبل، توج الفراعنة باللقب 7 مرات، أعوام: 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010. وخسر نهائي البطولة مرتين عامي 1962 أمام منتخب إثيوبيا، و2017 أمام الكاميرون.

ومن ضمن المكاسب التي حققها الفراعنة ببلوغ المباراة النهائية للكان الجائزة المالية التي سيحصدها طرفا النهائي القاري، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قبل انطلاق البطولة زيادة الجوائز المالية للمسابقة، حيث سيحصل المنتخب المتوج باللقب على 5 ملايين دولار بزيادة قدرها نصف مليون دولار مقارنة بالبطولة السابقة، على أن يحصد المنتخب الوصيف 2 مليون و750 ألف دولار. وشهد أداء المنتخب المصري تحسنا مع توالي المباريات في البطولة، وفي طريقه نحو النهائي نجح في إقصاء 3 منتخبات كانت مرشحة للتتويج باللقب، وهي منتخبات ساحل العاج والمغرب والكاميرون.

ويرفع الأداء المميز لرفاق القائد محمد صلاح سقف توقعات الجماهير المصرية التي تأمل تحقيق اللقب القاري والعبور إلى مونديال قطر 2022. وبعد نهائي أمم إفريقيا، سيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي مرة أخرى في مارس لحسم بطاقة العبور إلى كأس العالم.

مكافآت مالية للفراعنة مكافآت مالية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن توصله إلى اتفاق مع رجل الأعمال، المهندس هشام طلعت مصطفى، لرصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب المصري، في حال الفوز باللقب الإفريقي.

وقدم الوزير الشكر والتقدير للمهندس هشام طلعت على “التعاون المثمر مع الوزارة في دعم ورعاية اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية”. وأكد صبحي أن هذ المكافأة، ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح، معربا عن تقديره لجميع اللاعبين على الظهور المميز، وإصرارهم على تحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة.

منتخب مصر يواجه السنغال بدون مدرب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد طرده في لقاء الفراعنة أمام الكاميرون.

وقال مصدر داخل الكاف “تقرر إيقاف كيروش لمباراتين، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار”. وتابع “تقرير الحكم الجامبي بكاري غاساما، أدان كيروش، عقب نهاية لقاء مصر والكاميرون”.

وصدق الاتحاد الإفريقي على تصريحات مصدر كووورة، حيث أصدر قراره بعقاب المدرب البرتغالي بالإيقاف لمدة مباراتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار. وبذلك، يغيب كيروش عن مواجهة منتخب مصر مع السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، كما يغيب عن مواجهة السنغال في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022، والمقرر إقامتها في شهر مارس المقبل. وأشهر غاساما، البطاقة الحمراء في وجه كيروش، بعد حصوله على إنذارين للاعتراض على قراراته خلال المباراة. وكان الشوط الأول، قد شهد أزمة بين كيروش وغاساما، بعدما جلس مدرب مصر على ركبتيه اعتراضًا على قرار غاساما، الذى اكتفى بتحذيره شفويًا.

ويقود ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، كتيبة الفراعنة خلال المباراتين، في ظل إيقاف روجر دي سا مساعد كيروش لـ 4 مباريات أيضًا على خلفية الأزمة التي نشبت بين منتخبي مصر والمغرب عقب مواجهتهما في ربع النهائي.

انتقادات من المصريين على غاساما والكاف

وجه كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، انتقادات واسعة للكاف والحكم الجامبي بكاري غاساما، الذي أدار لقاء الفراعنة ضد الكاميرون، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال كيروش عبر قناة سكاي سبورتس، إن منتخب مصر استحق الصعود للنهائي، خاصة أن الشوط الثاني شهد تحسن أداء الفراعنة.

وهاجم المدرب، غاساما قائلًا “كان الأمر صعبًا، لسوء الحظ أرسلوا لنا هذا النوع من الحكام إلى مباراة بهذا المستوى، حكام دون خبرة وأصحاب مستوى هزيل”.

وأضاف “قبل أن تبدأ المباراة جاء إلينا الحكم لترهيبنا ثم ارتكب العديد من القرارات ضدنا، جاء يركض تجاهي وكأنه سوبر مان اللعبة ويشهر لي البطاقة الصفراء ثم الحمراء”.

وتابع “عمري 70 عامًا، ولدي 44 عامًا في عالم كرة القدم ويأتي إلي ويهددني ويصرخ في وجهي وكأنني بدأت مشواري أمس”.

وأشار إلى أن مساعده روجير دي سا المدرب العام للمنتخب الذي تم إيقافه لمدة 4 مباريات، كان ضحية اعتداء من جانب رئيس الاتحاد المغربي، مبديًا شكواه من الإجراءات المتخذة ضد مصر من جانب الكاف.

وأضاف “الكاف لا يحترم مصر. من الجداول إلى جودة الملاعب، نحن مصر، كيف يمكن لهذا الحكم، بعد ما فعله في الماضي، أن يكون في الكان”. وحول المواجهة مع مواطنه أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون، قال “إنه صديق عظيم، أعتقد أنه سيتفهم أننا كنا أفضل في الشوط الثاني وفي الوقت الإضافي، عندما قمنا بتغيير النهج التكتيكي وسيطرنا على المباراة. الكاميرون فريق رائع مع مدرب مميز”.

المكشر: ثقافة الانتصار ستقود الفراعنة لقهر السنغال

قال التونسي محمد المكشر، مدرب العين السعودي، إن منتخب مصر تأهل عن جدارة واستحقاق لنهائي كأس الأمم الإفريقية. وأضاف المكشر لكووورة “إن المباراة قد طغى عليها الحذر من الجانبين، مما أثر على المستوى الفني للمواجهة”. وتابع “الأفضلية كانت للمصريين من خلال فرص واضحة على المرمى، أما فرص الكاميرون جاءت عن طريق كرات ثابتة”. ونوه “أكدت من قبل بأن الكاميرون من أضعف المنتخبات المشاركة في البطولة، الفراعنة خاضوا نصف النهائي بروح قتالية عالية”.

وأوضح “منتخب مصر أثبت أنه أقوى ذهنيًا عند اللجوء لركلات الترجيح، وقدم الحارس محمد أبو جبل الإضافة المطلوبة”. وحول النهائي المرتقب بين مصر والسنغال، علق “ستكون مباراة صعبة على الطرفين، السنغال من أفضل منتخبات القارة وتمتلك لاعبين ينشطون في أقوى دوريات أوروبا، ويعتمد على اللعب الجماعي”. وأتم “قوة المنتخب المصري تكمن في ثقافة الانتصار، ومن هذا المنطلق أرشح الفراعنة لحصد اللقب”.

كلوب عن صدام صلاح وماني: الخاسر سيعود أولا

علق يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن اللقاء المرتقب بين ثنائي الريدز، محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني نجم منتخب السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي ليوم الجمعة “لن يكون الأمر سهلا، لأن أحدهما سيكون سعيدًا، بينما سيشعر الآخر بالحزن، إنها فرصة ثمينة لهما لتحقيق إنجاز كبير”. وأضاف المدرب الألماني “تأهل صلاح وماني لنهائي كأس الأمم إنجاز رائع لهما، كما لعب نابي كيتا بطولة استثنائية أيضًا مع منتخب غينيا، لقد أدى لاعبونا بطولة ناجحة، وستكون مثيرة”.

وبشأن إمكانية لحاق صلاح وماني بمواجهة ليستر سيتي، يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أوضح المدير الفني لليفر “أعتقد أنهما سيكونا متاحين، لكن سأتحدث معهما أولا”. وأشار يورغن كلوب في ختام تصريحاته “ربما سيعودان يوم الثلاثاء أو الأربعاء، أعتقد أن الخاسر منهما سيعود قبل الآخر، فهما يتمتعان باللياقة البدنية حيث خاض كل منهما عددا من المباريات في الفترة الأخيرة”.

ماني يجبر الفراعنة على تعديل خطة الفراعنة بنهائي إفريقيا

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، دراسة منتخب السنغال، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وعلم أن كيروش يفكر جديًا في الدفع باللاعب محمد عبد المنعم في مركز الظهير الأيمن خلال نهائي أمم إفريقيا، لتعويض عمر كمال عبد الواحد الذي يتغيب لحصوله على إنذارين، وكذلك لإغلاق الجبهة اليمنى أمام ساديو ماني أحد أهم لاعبي أسود التيرانجا ونجم ليفربول الإنجليزي. وسبق أن دفع كيروش، بعبد المنعم في مركز الظهير الأيمن، خلال لقاء نيجيريا بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات، بعدما أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي. أما الاحتمال الثاني لكيروش في هذه الجبهة، يتمثل في الاعتماد على إمام عاشور، والذي شارك بالفعل في هذا المركز خلال مباراة الكاميرون يوم الخميس، ضمن لقاءات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج عمر كمال عبد الواحد. كان منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) في نصف نهائي أمم إفريقيا، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف. ويعد هذا هو النهائي الثاني لمنتخب مصر في آخر 3 نسخ من أمم إفريقيا، حيث وصل للنهائي عام 2017 بالجابون، لكنه خسر اللقب لحساب الكاميرون.

رئيس الاتحاد المصري: تظلمنا ضد قرار غاساما

هنأ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، لاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني على آدائهم الرائع ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية .

وقال علام، في تصريحات عبر صفحته الاتحاد الرسمية بموقع “فيس بوك”، إن التهنئة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية التي لم تفقد ثقتها في منتخب بلدها حتى في أحلك الأوقات. وأضاف “الدعم الذي يلقاه المنتخب الوطني من جميع مؤسسات الدولة وفق الإستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لذلك أبلغ الأثر في مسيرة المنتخب”.

وتابع علام “المواقف الصعبة لا تزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا، إلا أن تزايد الضغوط علينا أدى إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهم بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة”. وأردف “الاتحاد المصري قدم تظلمًا ضد قرارات حكم المباراة (بكاري غاساما) الذي أكدت قراراته في مباراة الخميس، وجهة نظر الاتحاد، المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك”.

وختم “الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الإفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات، فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الإفريقية بشكل عام”.

ليلة الأحلام الغائبة عن صلاح وماني

ليلة مرتقبة بين محمد صلاح وساديو ماني، قائدي منتخبي مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، بحكم الصداقة القوية بينهما والزمالة في ليفربول الإنجليزي والصراع بالسنوات الأخيرة حول لقب الأفضل بالقارة الإفريقية بجانب الجزائري رياض محرز.

وعانى محمد صلاح طيلة السنوات الماضية من عقدة عدم التتويج بأي لقب قاري كبير مع منتخب مصر، بعدما فاز بكل شيء على صعيد الأندية وتحديدا مع ليفربول سواء الدوري الإنجليزي وتشامبيونزليج والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحرم رفقاء فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر السعودي الحالي، محمد صلاح من الفوز بأول ألقابه مع منتخب مصر في 2017، بخسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية من أسود الكاميرون بهدفين لهدف.

ولكن محمد صلاح استطاع أن ينتقم من أسود الكاميرون وسط عرينه بالاطاحة بهم خارج كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح 3-1، عقب التعادل السلبي طيلة الوقتين الأصلي والإضافي.

وكانت البسمة الوحيدة لمحمد صلاح طيلة السنوات الماضية بقميص منتخب مصر وهى تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة أمام الكونغو التي منحت الفراعنة تأشيرة الذهاب إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة منذ مونديال 1990.

وأكد محمد صلاح مرارا وتكرارا في الفترة الماضية، أنه يريد أن يحقق لقب كبير مع منتخب مصر وزاد عن ذلك بتصريحه بأنه الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية خلال النسخة الحالية بقميص الفراعنة يعتبر أهم شيء بالنسبة له وهدفه الغائب الذي سيسعى لتحقيقه، رغم أن منتخب بلاده ليس المرشح الأول.

ساديو ماني ونفس حلم صلاح

بالمقابل ساديو ماني، مثله مثل محمد صلاح فلم يفز بأي لقب قاري كبير مع منتخب السنغال خلال السنوات الماضية رغم تألقه مع ليفربول الإنجليزي.

وجرد زملاء رياض محرز، ساديو ماني من حلم الفوز بلقبه الأول مع منتخب السنغال وقيادة أسود التيرانجا إلى أول لقب في كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة 2019، بالخسارة بهدف نظيف رغم أن السنغال كان الأفضل طيلة اللقاء.

وحصل ساديو ماني على الفرصة الثانية تواليا من أجل الظفر بلقب كأس الأمم الإفريقية ضد زميله في ليفربول، محمد صلاح، الأحد المقبل.

ويعتبر الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، صراعا مشتركا بين ساديو ماني ومحمد صلاح بشأن اللقب الأول مع مصر والسنغال وكذلك جائزة الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2022.

وكان محمد صلاح توج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018 على التوالي، بينما جرده ساديو ماني من اللقب في 2019 وهو التتويج الأول للسنغالي بالجائزة.

ويريد محمد صلاح الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية من أجل تحقيق جائزة الأفضل في القارة السمراء لعام 2022 للمرة الثالثة في مسيرته ويعادل جورج وياه وعبيده بيليه ويقترب من يايا توريه وصامويل إيتو.

ويعتبر فوز محمد صلاح بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، مهما للغاية له من أجل تحقيق حلمه الكبير بالفوز بالكرة الذهبية الممنوحة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وجائزة الأفضل من قبل فيفا، إذا واصل على مستواه الخيالي هذا الموسم بقميص ليفربول بتصدره هدافي البريميرليغ برصيد 16 هدفا.

وسوف تزداد حظوظ محمد صلاح الفوز بالكرة الذهبية “البالون دور” العام الجاري، حال تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر الأحد المقبل ومساعدة الفراعنة على بلوغ كأس العالم 2022 بقطر، إذا تخطيت عقبة السنغال، مارس المقبل والفوز بلقب كبير سواء الدوري الإنجليزي أو تشامبيونزليغ مع ليفربول.

الجنوب إفريقي غوميز حكم نهائي أمم إفريقيا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميا الحكم الجنوب إفريقي غوميز لإدارة مباراة منتخب مصر مع السنغال في نهائي كاس أمم إفريقيا المحدد يوم الاحد.

ويضم طاقم الحكام غوميز حكما الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو، بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد فار الأول وزكريا برنس مساعد فار الثاني.

ضرب المنتخب المصري موعداً فى الثامنة مساء، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1. ورغم أن التاريخ ينحاز للفراعنة بـ 7 انتصارات فى 13 مواجهة جمعت الفريقين، إلا أن الفراعنة لم يتغلبوا على أسود التيرانجا منذ قرابة الـ 16 عاماً، وبالتحديد منذ 7 فبراير 2006 خلال كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطني حيث فازت حينها مصر بنتيجة 2-1 على السنغال.

فقيكتور ميجيل دي فريتاس غوميز يبلغ من العمر 39 عامًا، من مواليد 15 ديسمبر 1982 في جوهانسبرج من أصل برتغالي حصل على الشارة الدولية عام 2011. و يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه. و هو رجل أعمال، يمتلك طائرة خاصة ويصعب الوصول إليه، وهو من أفضل الحكام في القارة السمراء، حيث أدار عدة مباريات للمنتخب المصري آخرها في أمم إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور حيث المجموعات لبطولة الكان الماضية. كما أدار مباراة أخرى جمعت منتخبي مصر وتونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الكان.

ماني أخطر لاعب بالسنغال ويجب إيقافه

أعرب إيهاب المصري مهاجم منتخب مصر والمقاولون العرب الأسبق، عن تمنيه التوفيق لإمام عاشور لاعب المنتخب الوطني، في المباراة النهائية، إذ من المقرر أن يلعب بديلا لعمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن المنتخب، وهو ما سيجعله يلعب ضد ساديو ماني الجناح الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، وهذا اللاعب له دور كبير فى منتخبه و يجب أن يتم إيقافه.

وقال المصري في حواره على القناة الأولى أنه “ستكون مواجهة صعبة جدا، وكل مباراة لها معطياتها وظروفها، وقد يدفع كيروش بمحمد عبد المنعم في الناحية اليمنى، وأنا ضد هذا التصرف، لكنه قد يفكر في ذلك حتى يواجه ماني بمنتهى القوة”.

وتابع إيهاب المصري مهاجم منتخب مصر والمقاولون العرب الأسبق: “أفضل أن يلعب كل لاعب في مكانه لأننا هذا الأمر عندما حدث كانت النتائج رائعة، وأرى أن الموقف صعبا للغاية وأتمنى لإمام التوفيق فيه”.

وأردف: “صلاح وماني يعرفان بعضهما جيدا، وبالتالي فإنهما سيمنحان زملائهما النصائح اللازمة، صلاح لاعب رائع، وأعتب على مصطفى محمد وعمر مرموش لأنهما لم يستطيعا استغلال اللعب بجواره، لأن صلاح يراقبه أكثر من لاعبين، وبالتالي يجب أن يتحركا بشكل أفضل”.

غياب أربع لاعبين عن منتخب مصر أمام السنغال

ضرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم موعدًا ناريًا مع نظيره السنغالي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون. وغاب 4 لاعبين عن منتخب مصر أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، بسبب الإيقافات والإصابات التي يعاني منها هؤلاء اللاعبون. ويفتقد منتخب مصر أمام السنغال جهود كل من أكرم توفيق ومحمد الشناوي، الحارس الأساسي، كما يغيب أحمد حجازي، للإصابة بمزق في أوتار العضلة الضامة. ولم يكن عمر كمال عبد الواحد متواجدًا في مباراة مصر والسنغال، بسبب الإيقاف بعدما تلقى الإنذار الثاني في مواجهة نصف نهائي كأس الأمم بين مصر والكاميرون.

حصة تدريبية واحدة فقط للفراعنة

قرر البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، خوض الفريق حصة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وكشف اتحاد الكرة، المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن منتخب مصر سيكتفي بتدريب وحيد قبل مباراة السنغال وكان منتخب مصر أدى تدريبا تنشيطيا صباح الجمعة، تخلله بعض المسابقات الترفيهية للترويح عن اللاعبين.

وجاء قرار كيروش بسبب الجهد البدني الواقع على اللاعبين، حيث خاضوا 3 مباريات إقصائية، امتدت كل منها إلى أشواط إضافية على الأقل، أمام كوت ديفوار، والمغرب، والكاميرون على الترتيب. من جهته، أكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، أن محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق، تجاوز الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الرأس تطلب خياطة الجرح واستكمل مباراة الكاميرون.

الكاف يكشف عن الموعد المقترح لانطلاق دوري السوبر الإفريقي

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الموعد المقترح لانطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي. ويرغب الكاف في تدشين بطولة تقام بمشاركة كبار القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن مصير دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وقال موتسيبي في تصريحات إعلامية يوم الجمعة “دوري السوبر الإفريقي قد ينطلق في شهر سبتمبر المقبل”. وأضاف “سنعقد اجتماعا في الكاميرون، مع رؤساء الاتحادات المحلية ورؤساء الأندية الإفريقية الكبرى، لمناقشة مستقبل تلك البطولة”.

وأشار رئيس الكاف إلى أن تلك الخطوة تأتي رغبة من الاتحاد الإفريقي في رفع مستوى كرة القدم في القارة السمراء. واختتم في سياق متصل “هدفنا الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها من ملاعب وفنادق وغيرها”.

هذه هي جوائز كأس أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» رفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في الكان إلى أكثر من 24 مليون دولار بارتفاع قدره 1.8 مليون دولار عن البطولة السابقة ويحصل المنتخب الفائز باللقب على 5 مليون دولار في حين سيحصل الوصيف على 2.75 مليون دولار وهو ما يعني أن قيمة الجوائز المالية للمباراة النهائية للبطولة ستصل إلى سبعة ملايين دولار.

وسيحصل كل منتخب من المنتخبات الأربع التي تصل إلى الدور نصف النهائي على مليوني و نصف دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار في البطولة السابقة ويحصل كل منتخب يصل إلى الدور ربع النهائي على مليون دولار مقابل 1.175 ألف دولار لكل منتخب يصل إلى الدور ثمن النهائي.

وسيحصل المنتخب الذي يحتل المركز الأخير ويودع البطولة من دور المجموعات على 500 ألف دولار مقابل 475 ألف دولار في البطولة السابقة.

السنغال ومصر يعلنان نتائج مسحاتها

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، سلبية مسحات جميع أفراد منتخب السنغال، قبل اللقاء المرتقب مع مصر، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون. وتأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما صعد لنهائي نسختي 2002 و2019. ولم يحقق أسود التيرانجا لقب الكان من قبل، حيث خسروا أمام الكاميرون في نهائي 2002، وضد الجزائر في 2019، فيما توجت مصر بالكأس الإفريقية 7 مرات كرقم قياسي.

كما أعلن منتخب مصر عن نتيجة المسحات الطبية التي أجريت لبعثة الفراعنة في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكشف الجهاز الطبي للفراعنة عن سلبية جميع مسحات البعثة. ويفتقد منتخب مصر جهود عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن بعدما حصل على الإنذار الثاني في مواجهة الكاميرون. كما يغيب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن المباراة بعد إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار عقب طرده أمام الكاميرون من جانب الحكم الجامبي بكاري جاساما. وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة التي تعرض لها المدافع محمود حمدي “الونش” “بسيطة” ولا تستدعي القلق. وتعرض الونش لجرح في الرأس في لقاء الكاميرون وتم علاجه في الملعب واستكمل اللقاء من دون مشاكل.

محمد عبد المنعم الأفضل في منتخب مصر

لم يشكل اختيار محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب المصري لكرة القدم، أفضل لاعبي مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا مفاجأة للمتابعين والمحللين. وجاء حصول عبد المنعم (22 سنة) على اللقب بعد نجاحه في المهمة الصعبة التي كُلف بها من جانب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، وهي مراقبة فينسنت أبوبكر قائد منتخب الكاميرون، وهداف البطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف، والحد تماماً من خطورة مهاجم “الأسود” المخضرم وتفوق عليه في كل الكرات العرضية، وكذلك حرمانه من ميزة التسجيل من ألعاب الهواء، وعدم منحه المساحات التي يجيد اللعب فيها. ويشارك محمد عبد المنعم لأول مرة برفقة المنتخب المصري في بطولة قارية بعدما ظهر بمستوى مميز مع فريقه “فيوتشر إف سي”، الذي أعاده خلال البطولة إلى الأهلي، منهياً إعارته باكراً بسبب رغبة الأهلي في الاستعانة به خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد محمد عبد المنعم في تصريحات بعد نهاية اللقاء مع منتخب الكاميرون والذي انتهى بتأهل “الفراعنة” إلى المباراة النهائية: “هذه هي أول بطولة أمم إفريقيا لي خلال مسيرتي، وتمكنت أنا ولاعبو الفراعنة من الصعود إلى نهائي البطولة وسنقدم مستوى أفضل أمام السنغال، ونستطيع تحقيق اللقب من أجل إسعاد الجماهير المصرية، والعودة بالكأس الثامنة في تاريخ مصر.