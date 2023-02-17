غياب إسماعيل بن ناصر يتواصل عن الميلان

لا يزال يعاني من الإصابة

ينتظر أن يتواصل غياب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر عن صفوف الميلان في المباراة أمام نادي مونزا، المقررة عشية السبت برسم الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، وهذا على خلفية عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

وبحسب آخر التقارير الصحفية القريبة من إدارة “الروسونيري“، فإن متوسط ميدان الخضر ما زال يعاني من الإصابة التي يشتكي منها على مستوى الفخذ، التي أبعدته عن الملاعب منذ شهر جانفي الفارط والتي ستغيّبه مرة أخرى عن الميلان للمباراة الرابعة على التوالي.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، الخميس، بأن وضعية بن ناصر مع الإصابة ما زالت غير مستقرة، ورشحت أن يستمر غياب اللاعب عن الميادين لفترة أخرى، بعدما كان مرشح أن يعود خلال مباراة رابطة أبطال أوروبا أمام توتنهام الأنجليزي التي كان بدأ عملية الإحماء رفقة زملائه، ليتم استبعاده عنها في آخر لحظة من طرف الطاقم الفني للنادي، الذي فضّل عدم المجازفة به.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى وجود مخاوف لدى الطاقم الطبي للفريق عن إمكانية تعقد إصابة بن ناصر، وهو ما تؤكده غيابه عن مباراة اليوم أمام مونزا.

وبحسب نفس المصدر، فإن نجم الخضر يواصل الخضوع لحصص علاج طبيعية، إضافة إلى إجراء تمارين بدنية من أجل المحافظة على لياقته، في انتظار إجراء الفحوصات اللازمة منتصف الأسبوع الجاري، التي سيتم على ضوء نتائجها التأكد من تعافيه من الإصابة وإمكانية عودته الرسمية إلى المنافسة.

يذكر أن بن ناصر كان غاب عن الميلان في آخر ثلاث مواجهات، أمام كل من توتنهام في رابطة أبطال أوروبا الثلاثاء الفارط، وفي الداربي أمام الأنتر في كأس السوبر الإيطالي وقبلها عن مباراة ساسولو في الدوري الإيطالي.

في سياق متصل، فإن وضعية بن ناصر مقلقة أيضا بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي الذي يكون من دون شك في اتصال دائم بلاعبه لمعرفته حالته عن كثب، وهذا تحسبا لمشاركته في تربص المنتخب الوطني المقرر شهر مارس والذي تتخلله المواجهة المزدوجة أمام النيجر لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، علما وأن اسماعيل بن ناصر يعتبر لاعبا محوريا لا يمكن الاستغناء عنه في منظومة لعب المنتخب الوطني.