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رياضة
في خرجة غريبة للنجم الإفواري ديديي دروغبا:

“غياب الجزائر ومصر عن المونديال ليس مفاجأة.. والمنتخبات المتأهلة هي الأحسن”

ل. ط
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“غياب الجزائر ومصر عن المونديال ليس مفاجأة.. والمنتخبات المتأهلة هي الأحسن”

اعتبر النجم الإفواري، ديديي دروغبا، أن إخفاق المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، المقررة بين شهري نوفمبر وديسمبر بقطر، أمر عادي وليس مفاجئا بالنسبة له.

وصرح المهاجم الأسبق لنادي تشيلسي الإنجليزي بأنه كان يتوقع فشل الخضر والفراعنة في مهمتهما أمام منتخبا الكاميرون والسنغال على التوالي، خلال الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، مؤكدا أنه كان رشّح هاذين الأخيرين للذهاب إلى كأس العالم.

إلى ذلك، أشار دروغبا إلى أن إفريقيا ستحصل على أفضل تمثيل في المونديال القطري، بعدما تأهلت إليه أحسن منتخبات القارة السمراء حاليا. وقال في تصريحات لقناة “بيين سبورت”: “إخفاق المنتخبين الجزائري والمصري في الـتأهل إلى المونديال كان متوقعا، والمنتخبات التي تأهلت هي الأفضل في قارة إفريقيا”.

ولم يخف دروغبا حلمه في مشاهدة منتخب إفريقي وهو يرفع مجسم كأس العالم في يوم من الأيام، وهو من شأنه أن يرفع من قيمة القارة السمراء كرويا بين المنتخبات العالمية، ويجعلها تحصل على مقاعد إضافية في المونديال على حد قوله.

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