غياب اللاعبين الجزائريين عن التشكيلة المثالية في رابطة الأبطال

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، التي شهدت غيابا كليا للاعبين الجزائريين، بسبب الظهور الشاحب لممثلي الكرة الجزائرية في هذه المنافسة، شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

واكتفى شباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي (1/1) أمام الترجي التونسي، بملعب 5 جويلية، في وقت انهزم وفاق سطيف بهدف يتيم أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي.

وجاء ذلك على عكس الجولة الأولى، التي شهدت تواجد 3 جزائريين، ضمن التشكيلة المثالية من بينهم اثنان من وفاق سطيف، وهما المدافع حسين لعريبي والجناح أحمد قندوسي، وأيضا مدافع النجم الساحلي، الجزائري حسين بن عيادة.

بالمقابل، ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثانية، 3 لاعبين عرب من مصر وتونس والمغرب، يتقدمهم المدافع الأيمن للترجي التونسي، زياد المشموم، الذي سجل هدف التعادل لفريقه في شباك شباب بلوزداد، وأيضا ومهاجم الرجاء البيضاوي، محمد زريدة، مسجل الهدف الوحيد هو الآخر في شباك وفاق سطيف، بالإضافة إلى لاعب الأهلي المصري، محمد عبد المنعم، المتألق في كأس إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، رفقة المنتخب المصري.

وجاء التشكيلة المثالية للجولة على النحو التالي:

حراسة المرمى: موتوندا (ساغرادا الأنغولي)

الدفاع: زياد مشموم (الترجي التونسي)- محمد عبد المنعم (الأهلي المصري)- برايان مانديال (صن داونز الجنوب إفريقي)- لوماليسا (ساغرادا الأنغولي)

الوسط: لوفويو ميميال (أمازولو الجنوب افريقي)– ثابانج سيسيني (غالكسي الزيمبابوي)– محمد الرشيد (المريخ السوداني)– محمد زريدة (الرجاء المغربي)

الهجوم: تياغو أزوالو (بيترو أتلتيكو الكونغولي)– يانو بيلميرو (بيترو أتلتيكو الكونغولي)