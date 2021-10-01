-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

غياب اللاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن الإفريقية

الشروق أونلاين
  • 362
  • 0
غياب اللاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن الإفريقية

غاب اللاعبون الجزائريون عن تشكيلة القرن لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء، خلال القرن الحالي التي نشرها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).  

ونشر الاتحاد الإفريقي على صفحته الرسمية عبر تويتر تشكيلة الفريق المثالي التي ضمت لاعبين من مصر، السينغال، كوت ديفوار والكاميرون وخلت من لاعبين جزائريين.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين من مصر بالإضافة إلى الايفواريين ديديه دروجبا، ويايا توريه، والسنغاليين ساديو ماني، وخاليدو كوليبالي، والكاميروني صامويل إيتو.

مقالات ذات صلة
جرعة أوكسجين لِدفاع “محاربي الصّحراء”

جرعة أوكسجين لِدفاع “محاربي الصّحراء”

وفاق سطيف يشحن بطارياته بِتونس

وفاق سطيف يشحن بطارياته بِتونس

ترشيح نور الدين زكري لتدريب النصر والشباب والأهلي

ترشيح نور الدين زكري لتدريب النصر والشباب والأهلي

إدارة شباب قسنطينة تجدد تعاقدها مع “صومام” لموسم واحد

إدارة شباب قسنطينة تجدد تعاقدها مع “صومام” لموسم واحد

لِهذا السبب سقط غزال في فخّ الإصابة

لِهذا السبب سقط غزال في فخّ الإصابة

الأولى في التاريخ الكروي لـ “ماندي”

الأولى في التاريخ الكروي لـ “ماندي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد