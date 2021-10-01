غياب اللاعبين الجزائريين عن تشكيلة القرن الإفريقية

غاب اللاعبون الجزائريون عن تشكيلة القرن لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء، خلال القرن الحالي التي نشرها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ونشر الاتحاد الإفريقي على صفحته الرسمية عبر تويتر تشكيلة الفريق المثالي التي ضمت لاعبين من مصر، السينغال، كوت ديفوار والكاميرون وخلت من لاعبين جزائريين.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين من مصر بالإضافة إلى الايفواريين ديديه دروجبا، ويايا توريه، والسنغاليين ساديو ماني، وخاليدو كوليبالي، والكاميروني صامويل إيتو.