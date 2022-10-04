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ناشدوا السلطات التدخل العاجل

غياب المرافق التربوية يؤرّق أولياء التلاميذ المصابين بالتوحد

ن. أوهاب
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غياب المرافق التربوية يؤرّق أولياء التلاميذ المصابين بالتوحد

عبّر أولياء تلاميذ الأطفال المصابين بالتوحد على مستوى ولاية بجاية عن متاعبهم الجمّة التي يعانون منها، في سبيل تمدرس أبنائهم بالمؤسسات التربوية، مشيرين لوجود أطفال من هذه الشريحة، تم قبولهم من قبل بعض مديري المؤسسات التعليمية، في الوقت الذي يتم فيه رفض البقية من قبل مؤسسات أخرى_حسبهم_ داعين إلى أخذ هذا الانشغال بالولاية، على محمل الجد لتمكين أبنائهم من حقهم الأساسي في التمدرس، على غرار باقي الأطفال.

وفي السياق ذاته، أوضح الأولياء أنهم وفي حال تم قبول أبنائهم بالمؤسسات التعليمية يواجهون مشكلا عويصا يتمثل في نقص المرافقين التربويين الذين يحتاجهم أبناؤهم، موضحين أنّ هؤلاء المرافقين لا يتلقون أجورهم من قبل الدولة، بل يضطرون إلى دفعها لهم من نفقاتهم الخاصة، الأمر الذي لا تقدر العائلات على توفيره، داعين السلطات المختصة إلى التدخل في أقرب الآجال من أجل توفير إطار تعليمي ملائم لهذه الشريحة الحساسة بالمجتمع، والأخذ بيدها من أجل مستقبل أفضل.

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