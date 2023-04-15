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رياضة

غياب بلايلي يستمرّ لِهذا السبب

علي بهلولي
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غياب بلايلي يستمرّ لِهذا السبب
ح.م

يستمرّ غياب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، عن المقابلات الرّسمية لِفريقه أجاكسيو الفرنسي.

ولن يُشارك متوسّط الميدان الهجومي بلايلي في مباراة فريقه أجاكسيو والمُضيّف نادي ستراسبورغ، بعد ظهيرة هذا الأحد. لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة الفرنسية.

وكشف التقني أوليفيي بانتلوني مدرب فريق أجاكسيو، السبت عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة ستراسبورغ، وقد خلت من اسم بلايلي.

وسقط بلايلي مُجدّدا في مطبّ الإصابة، وكان ذلك على مستوى عضلات الفخذ، وهو ما أبعده عن حضور وقائع مباراة ستراسبورغ. تقول صحيفة “كورس ماتان” الفرنسية في تقرير لها نشرته، السبت.

وهكذا سيغيب يوسف بلايلي عن ثالث مباراة رسمية تواليا لِفريقه أجاكسيو، بِداعي الإصابة.

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