غياب بن ناصر وشعيبي احتياطي

أجرى النّاخب الوطني جمال بلماضي تغييرَين على التشكيلة الأساسية لـ “الخضر”، في مواجهة بوركينا فاسو.

وترك بلماضي كلّا من متوسّطَي الميدان إسماعيل بن ناصر وفارس شعيبي بعيدَين عن التشكيل الأساسي، نظير إشراك رامز زروقي وسفيان فغولي. عِلما أن بن ناصر وشعيبي لعبا أساسيَين ضدّ أنغولا.

وإذا كان شعيبي موجودا في دكّة البدلاء، فإن بن ناصر يغيب بِداعي إصابة في العضلة المُقرّبة، تعرّض لها في التدريبات بعد ظهيرة الجمعة.

وجدّد المسؤول الفني الأوّل عن “مُحاربي الصّحراء” الثقة في الجناح رياض محرز، ومنحه مرّة أخرى شارة القائد.

وتنطلق المباراة على الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الجزائر، حيث يسعى أشبال بلماضي، لِردّ الاعتبار بعد التعادل في المباراة الأولى أمام أنغولا.