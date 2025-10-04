غياب تام لنجوم الكرة الجزائرية في الجمعية العامة العادية “للكاف”

"أساطير الكرة لإفريقية حاضرون بقوة يتقدمهم دروغبا وأديبايور

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدعوة لعدد من نجوم الكرة الإفريقية ومسؤولي كرة القدم العالميين وشخصيات رفيعة المستوى لإجراء مناقشات استراتيجية، تُرسم ملامح مستقبل كرة القدم الإفريقية، وهذا بمشاركة نخبة من أساطير كرة القدم، وفي غياب تام لنجوم الكرة الجزائرية على غرار ماجر، عصاد، بلومي، صايفي وغيرهم.

سيكون حاضرا من بين هؤلاء الأساطير: هيريتا إيلونغا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، جان فلوران إيبينغي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، جيريمي نجيتاب (الكاميرون)، حاجي ديوف (السنغال)، إيمانويل أديبايور (توغو)، ديديي دروغبا (كوت ديفوار)، كالوشا بواليا (زامبيا)، غايل ديبورا إنغانامويت (الكاميرون) وصوفيا مواسيكيلي (تنزانيا).

سينضم هؤلاء النجوم إلى رئيس “الكاف”، الدكتور باتريس موتسيبي، وإلى الاتحادات الأعضاء في “الكاف”، وممثلي كرة القدم العالمية للاحتفاء بإنجازات كرة القدم الإفريقية، والمساهمة في رسم مستقبلها.

وخاض الأساطير إلى جانب مشاركتهم بخبراتهم وانخراطهم في قضايا كرة القدم الإفريقية، في مباراة استعراضية رفقة شخصيات كروية أخرى، على ملعب الشهداء في، كينشاسا.

رحب الأمين العام لـ”الكاف”، السيد فيرون موسينغو أومبا، بأساطير كرة القدم الإفريقية المميزين في، كينشاسا، قائلا: “يُشرفنا أن نرحب ببعض أعظم أساطير كرة القدم الإفريقية، في كينشاسا، بمناسبة الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين لـ”الكاف”، إن مساهماتهم في كرة القدم الإفريقية، سواء داخل الملعب أم خارجه، لا تُقدّر بثمن. إن وجودهم يرمز إلى التزام “الكاف” بالاحتفاء بتاريخنا، والعمل جنبا إلى جنب مع الذين صنعوه، لضمان أن تواصل كرة القدم الإفريقية الازدهار وإلهام الأجيال القادمة”.

ستُبرز الجمعية العامة العادية 47 لـ”الكاف”، دور نجوم كرة القدم العالميين وكبار الشخصيات، ليس فقط التراث الغني لكرة القدم الإفريقية، بل أيضا رؤيتها الجريئة للمستقبل.