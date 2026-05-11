غياب جديد عن منتخب الأردن في كأس العالم

بعد النعيمات والقرشي

مع بدء العد العكسي لمشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب المنتخب الوطني الجزائري والأرجنتين والنمسا، تتواصل الغيابات عن صفوف منتخب الأردن، الذي قد يتعرض لضربة قوية جديدة بإصابة لاعب ثالث هو محمود المرضي.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم وعلى لسان رئيسه الأمير علي بن الحسين، قد أعلن رسمياً عن غياب الثنائي يزن النعيمات وأدهم القرشي عن نهائيات كأس العالم 2026، لعدم اكتمال شفائهما بعد أن أجرى كل منهما عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وتعرض محمود المرضي لإصابة هو الآخر خلال مشاركته مع فريق الحسين إربد في مباراة الفيصلي في ختام بطولة الدوري الأردني، لكن الإصابة بدت طفيفة ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً لخوض الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأردن الثلاثاء المقبل.

صرح جمال السلامي مدرب منتخب الأردن بعد انتهاء عملية سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، التي جرت يوم السبت في السعودية، حيث تحدث عن المصابين، وفي مقدمتهم يزن النعيمات وأدهم القرشي، مؤكدا أنهما سيكونان بقمة الجاهزية في نهائيات كأس آسيا 2027.

وأضاف السلامي: “نتمنى كذلك أن نستعيد تامر بني عودة ليشارك في كأس آسيا 2027″، ويتضح من هذا التصريح ضمنياً أن تامر بني عودة لن يشارك في نهائيات كأس العالم 2026، ليرتفع عدد الغيابات حتى الآن إلى 3 لاعبين.

ولم تتضح بعد إمكانية مشاركة إحسان حداد قائد المنتخب في نهائيات كأس العالم من عدمها، لكن الاتحاد الأردني لم يعلن أنه سيغيب حتى الآن على غرار ما فعله بالإعلان عن غياب النعيمات والقرشي، مما يعني أنه سيكون أقرب للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

من جهة ثانية، فإن علي علوان مهاجم منتخب الأردن الذي تعرض قبل أكثر من شهر لإصابة خلال مشاركته في الدوري القطري، بدأ يدخل في مرحلة التعافي وسيكون جاهزاً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والأمر ينطبق على لاعب السلط عصام السميري.