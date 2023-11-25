غياب مدرب ليبيريا عن تصفيات المونديال بعد تهديده بِالقتل

غاب النّاخب الوطني الليبيري أنسو كايتا عن مباراة منتخب بلاده وفريق غينيا الإستوائية، بعد تلقّيه تهديدات بِالقتل.

واحتضنت ليبيريا أطوار هذه المباراة عصر الإثنين الماضي، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026. وانتهت بِفوز منتخب غينيا الإستوائية بِنتيجة (0-1).

وعلى العكس، وقبل ذلك بِثلاثة أيّام، ولِحساب الجولة الأولى، حضر المدرب أنسو كايتا فعّاليات مباراة منتخب بلاده أمام الزّائر فريق مالاوي، وخسر لاعبوه أيضا بِهدف لِصفر.

وبعد نهاية مواجهة مالاوي، لم يتمكّن النّاخب الوطني الليبيري من عقد المؤتمر الصّحفي، واضطرّ رفقة لاعبيه وأيضا رئيس اتحاد الكرة المحلّي إلى التحصّن داخل غرف حفظ الملابس، خوفا من الأذى. بعد أن اقتحم مُشجّعون مُتعصّبون المكان وخرّبوا بعض مرافقه.

وعشية مواجهة غينيا الإستوائية، تلقّى المدرب أنسو كايتا مكالمة هاتفية من قبل أحد رؤساء أندية البطولة المحلّية، ونصحه بِعدم حضور وقائع هذه المباراة. وأكّد له أن حياته في خطر، بعد أن تلقّى معلومات تُفيد بِقتله.

ولكن النّاخب الوطني الليبيري رفض هذه المزاعم، قبل أن يتدخّل رئيس اتحاد الكرة المحلّي ويُقنعه بِالتغيّب عن هذه المباراة. استنادا إلى ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية. التي أضافت أن مسؤولي اتحاد اللّعبة سيعقدون لقاءً مع أنسو كايتا في الأيّام القليلة المقبلة، لِحسم أمر رحيله أو بقائه. ونقلت على لسان نائب وزير الرياضة قوله، إنّه يُدعّم أيّ قرار يتّخذه اتحاد الكرة، بِشأن مستقبل العارضة الفنية لِمنتخب ليبيريا.

وكان أنسو كايتا (63 سنة) قد أمسك بِالزّمام الفني لِمنتخب ليبيريا في جانفي الماضي، ففشل في تأهيله لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 (خاض ثلاث مقابلات من أصل أربع)، قبل أن يتورّط لاعبوه في هزيمتَين داخل القواعد في مطلع تصفيات المونديال.