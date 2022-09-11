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رياضة
مصادر إعلامية تركية كشفت عن عودته إلى المنافسة في شهر أكتوبر

غياب مرتقب لرشيد غزال عن وديتي غينيا ونيجيريا

ل. ط
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غياب مرتقب لرشيد غزال عن وديتي غينيا ونيجيريا

سيضيع الجناح الأيسر الجزائري، لنادي بيشيكتاس التركي، رشيد غزال، بنسبة كبيرة المباراتين الوديتين المرتقبتين للمنتخب الوطني يومي 23 و27 من سبتمبر الجاري، أمام منتخبا غينيا كوناكري ونيجيريا بملعب ميلود هدفي بوهران .

وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإن رشيد غزال لن يتمكن من العودة للمنافسة إلى غاية شهر أكتوبر القادم، بسبب الآلام التي يشعر بها في القدم، فضلا عن إصابته بزكام حاد أثر على حالته الصحية. علما أن مهاجم ليستر سيتي الانجليزي سابقا يغيب عن تشكيلة بيشيكتاس منذ المباراة الأخيرة التي خاضها مع الفريق يوم 15 أوت الماضي أمام نادي ألانيا سبور.

وأكدت ذات المصادر، أن رشيد غزال ليس جاهزا الآن للمنافسة وسيبقى بعيدا عن الميادين لغاية شهر أكتوبر، حيث سيغيب عن مواجهة اليوم ضد نادي باشاك شهير لحساب الأسبوع الـ 6 من البطولة التركية .

بالمقابل، تعرف الحالة الصحية لرشيد غزال تحسنا ملحوظا بعدما أن استأنف هذا الأخير التدريبات بشكل فردي، لينطلق في مرحلة التجهيز من أجل العودة في أقرب فرصة للمنافسة، خاصة إنه يعتبر من الركائز المهمة لنادي بيشيكتاش التركي .

ومن المرتقب، أن يكشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن لائحة لاعبيه تحسبا للقابلتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا خلال الساعات القليلة القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد بعض المفاجآت على غرار التحاق أسماء جديدة لأول مرة بصفوف الخضر، إضافة إلى غيابات محتملة لعناصر مهمة في المنتخب الوطني، سيضطر بلماضي إلى الاستغناء عنها مؤقتا بسبب تأخرها في التحضير .

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