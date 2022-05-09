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رياضة

غياب مصر عن دورة ألعاب وهران 2022.. القاهرة تحسم الجدل

الشروق أونلاين
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غياب مصر عن دورة ألعاب وهران 2022.. القاهرة تحسم الجدل

أكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، مشاركة بلاده في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، بالجزائر، نافيا ما تم تداوله عن غياب مصر قائلا “سنشارك وبقوة”.

وقال “صبحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” المصرية: “إن مصر ستشارك وبقوة في تنظيماتنا الدولية، ولاسيما أن دورة ألعاب البحر المتوسط ستقام في دولة شقيقة مثل الجزائر”، موضحًا: “إن شاء الله سيكون هناك مشاركة لمنتخباتنا ولا جدال في هذا الأمر”.

وتابع أن مصر ستستضيف اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب، نافيًا ما تردد بشأن عدم مشاركة مصر في التنظيمات الدولية ومنها الأنشطة التي ستقام في الجزائر (بطولة البحر المتوسط).

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