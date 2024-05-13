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رياضة

غيتان أفضل مراوغ في الدوري البرتغالي

الشروق أونلاين
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غيتان أفضل مراوغ في الدوري البرتغالي

اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي إستوريل البرتغالي، رفيق غيتان، كأفضل مراوغ في الموسم الجاري من الدوري البرتغالي. وكشف مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصاء، بأن اللاعب الذي التحق بـ”الخضر” لأول مرة شهر مارس الماضي..

يعتبر أول لاعب في الدوري البرتغالي الممتاز يصل لـ + 100 مراوغة ناجحة. كما أبرز المصدر ذاته، بأن غيتان، المتألق بألوان نادي إستوريل، بصم على 102 مراوغة ناجحة، في الموسم الجاري، وبنسبة نجاح وصلت إلى 58%.. وشارك صاحب الـ24 ربيعا، هذا الموسم مع إستوريل في 40 مباراة بجميع المنافسات المحلية، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

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