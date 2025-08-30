غير مرحب به.. تحرّك قضائي في الأرجنتين لاعتقال نتنياهو

قدم محاميان شكوى جنائية أمام القضاء الأرجنتيني سعيا لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو فور وصوله البلاد وسط أنباء عن زيارة محتملة له الشهر المقبل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المحاميين يطالبان في هذه الشكوى الجنائية باعتقال نتنياهو في الأرجنتين وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الصهيونية بشأن حادث وقع في 23 مارس الماضي واستشهد فيه 15 مسعفا.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن يزور نتنياهو، الأرجنتين، في شهر سبتمبر المقبل لكن حكمة الكيان لم تؤكد هذه الزيارة.

في حين ذكرت صحيفة “كلارين” الأرجنتينية، يوم أمس الجمعة، أن نتنياهو قد يطلب بدلا من ذلك الاجتماع بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل.

ويواجه نتنياهو ضغوطا عالمية متزايدة بسبب الهجوم العسكري الصهيوني على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين.

ويواجه الكيان الصهيوني اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف منفصلة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.