غيلاس غناوي يبدأ برنامجاً استشفائياً مع ناديه المصري

من أجل تحضيره للعودة سريعا إلى المنافسة

يخضع الجزائري غيلاس جناوي لاعب النادي المصري، اعتبارا من الثلاثاء، لبرنامج استشفائي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك بهدف تجهيزه لخوض المباريات المقبلة، بحسب ما ذكرته صحف مصرية.

وأثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري غيلاس قناوي، إصابته بكدمة قوية في الساق، وهي الإصابة التي تسببت في تغييره اضطراريًا بعد نحو 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة النادي المصري أمام انبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصري في 11 مواجهة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.