غيلاس قناوي يتألق في البطولة المصرية ويتوج بجائزة أحسن لاعب

تألق مع ناديه بورسعيد وسجل هدف الفوز أمام الزمالك

قال اللاعب الجزائري غيلاس قناوي، نجم المصري البورسعيدي، عن سعادته بتسجيل هدف فوز فريقه أمام الزمالك، ضمن الجولة التاسعة للدوري الممتاز. وقال قناوي، في تصريحات صحفية، إنه نفذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، بالتحرك في المساحات خلف دفاع الزمالك.وأشار إلى أنه تواصل مع مواطنه أحمد قندوسي نجم الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، قبل رحيله إلى المصري البورسعيدي.

وخطف غيلاس قناوى الأنظار بفضل لمساته السحرية في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فضل عن تألقه اللافت للنظر والذي خطف به البساط من تحت أقدام نجوم كبار في الملعب استحق عليها التتويج بجائزة رجل المباراة.

وخسر الزمالك أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله “غيلاس قناوي” في الدقيقة “45+5” من عمر المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري.

وتابع قناوي: “عقدي مستمر لمدة 3 مواسم مع المصري ولا أشغل نفسي بالعروض، وكل تركيزي حاليا في مساعدة الفريق على تحقيق مركز متقدم في الدوري، وتشبيهي بأشرف بن شرقي شرف كبير بكل تأكيد”.

وانضم غيلاس قناوي مطلع الموسم الحالي للمصري، قادما من وفاق سطيف الجزائري.