غينيا الإستوائية مُنافسة الجزائر مع مَن ستلعب ودّيا؟

غينيا الإستوائية مُنافسة الجزائر مع مَن ستلعب ودّيا؟
لقطة من مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في "كان" الكاميرون 2022.

ضبط اتحاد غينيا الإستوائية لِكرة القدم برنامج المقابلات التحضيرية لِمنتخب بلاده، في النافذة الدولية لـ “الفيفا” الخاصة بِشهر نوفمبر المقبل.

ومعلوم أن غينيا الإستوائية ستُواجه المنتخب الوطني الجزائري في الـ 31 من ديسمبر المقبل، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وهكذا ستلعب غينيا الإستوائية مقابلتَين تحضيريتَين مع منتخبَي زامبيا ومدغشقر، في الـ 13 والـ 17 من نوفمبر المقبل تواليا. علما أن زامبيا معنية بِالبطولة الإفريقية عكس مدغشقر.

وأضاف اتحاد غينيا الإستوائية لكرة القدم في أحدث بيان له، قائلا إن المواجهتَين مبرمجتان بِتركيا. وإن الناخب الوطني خوان ميتشا سيستغل هذه المحطّة، لِأخذ نظرة عميقة عن اللاعبين الجديرين بِخوض “الكان”.

وهكذا التحقت غينيا الإستوائية بِمنتخبَي الجزائر وأيضا بوركينا فاسو، اللّذَين ضبطا برنامج تحضيرات المحطة الدولية لِشهر نوفمبر المقبل. في انتظار الفريق الأخير للفوج السادس الذي يتمثّل في السودان.

