غينيا بيساو تطلب من الجزائر تكوين إطاراتها في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، سفير جمهورية غينيا بيساو لدى الجزائر ممادو أليو جالو، لبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وأوضح بيان للوزارة أن الوزير عرقاب أكد للسفير الغيني “رغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية”.

قبل أن يناقش الجانبان، مسألة الاستفادة من الخبرة الجزائرية لتكوين إطارات وتقنيي غينيا بيساو في مجالات الطاقة.

كما بحث عرقاب مع السفير “فرص التعاون في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات، والكهرباء، والمواد البترولية”.

وقد أكد الوزير بالمناسبة “استعداد الجزائر لدعم جمهورية غينيا بيساو من خلال التدريب ونقل درايتها وخبراتها في هذه المجالات”، يضيف البيان.