فؤاد الواد: هناك طلب كبير على الحجز في الفنادق التونسية من قبل الجزائريين

كشف ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر فؤاد الواد، الأربعاء، عن ارتفاع طلبات الحجز في الفنادق التونسية، من قبل الجزائريين، بعد إعلان قرار فتح الحدود البرية للمسافرين بين تونس والجزائر ابتداء من 15 جويلية.

وأوضح فؤاد الواد في تصريح خص به “الشروق اونلاين”، أن تونس على أتم الاستعداد لاستقبال الجزائريين بعد غلق للحدود دام أكثر من سنتين.

وأشار الواد في معرض تصريحه “أنا في اتصال وتنسيق مع الوكالة السياحية التونسية والجزائرية منذ إعلان قرار فتح الحدود ليلة أمس، هناك طلب كبير من الأشقاء الجزائريين للحجز في الفنادق في تونس ابتداء من تاريخ 15 جويلية”.

وعن التحضيرات التي قامت بها السلطات التونسية من أجل استقبال الجزائريين على وجه الخصوص عبر المعابر الحدودية البرية قال المتحدث” كل شيء جاهز من أجل استقبال الأشقاء الجزائريين في أحسن الظروف مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك”.

من جهته رحب ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر فؤاد الواد بالقرار المشترك لفتح المعابر البرية أمام المسافرين، مشيرا إلى انه سيعطي حركية تجارية كبيرة للمناطق الحدودية وكذا المناطق السياحية في تونس التي تعتبر القبلة الأولى للجزائريين.

إلى ذلك أشار فؤاد الواد، إلى أن 94 بالمائة من الجزائريين الذين يزرون تونس يفضلون الدخول عبر المعابر البرية.

الرئيس تبون يعلن فتح الحدود البرية مع تونس ابتداء من 15 جويلية

وفي 5 جويلية 2022، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد عن فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس بشكل رسمي، ابتداء من 15 جويلية في قرار مشترك بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد.

وجاء فتح الحدود البرية بين البلدين الجارين في قرار مشترك بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس التونسي، قيس سعيد.

حيث تم الإعلان عن فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع تونس، ابتداء من 15 جويلية المقبل بعدما كانت حركة التنقل مقتصرة على البضائع.