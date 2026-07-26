فؤاد بوعلي مدرباً جديداً لنادي الأخضر الليبي

أعلن نادي الأخضر الليبي، الناشط في بطولة القسم الأول لكرة القدم، عن تعيين التقني الجزائري المخضرم فؤاد بوعلي مدرباً جديداً للعارضة الفنية للفريق الأول، وذلك في إطار مساعي إدارة النادي للتحضير القوي للاستحقاقات القادمة والمنافسة على الألقاب.

وأوضح النادي، في بيان رسمي أصدره بمدينة البيضاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجزائري بالنظر إلى الخبرة العريضة التي يتمتع بها وسجله التدريبي الحافل بالتجارب والنجاحات، سواء داخل الجزائر أم خارجها، وهو ما يجعله مكسباً كبيراً للكتيبة الخضراء. ويمتلك المدرب فؤاد بوعلي، البالغ من العمر ستة وستين عاماً، مسيرة كروية حافلة حيث سبق له الإشراف على العديد من الأندية البارزة، وكانت آخر محطة تدريبية له خلال الموسم الماضي مع فريق جمعية الشلف الجزائري، حيث قدم معهم مستويات متميزة وأثبت كفاءة تكتيكية عالية.ورحبت إدارة الأخضر الليبي بالمدرب الجديد وطاقمه الفني، معربة عن تطلعها لكتابة فصل جديد ملؤه الطموح والنجاح ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بتطلعات جماهير النادي. ويأتي هذا التعاقد في ظروف إيجابية يمر بها الفريق، حيث أنهى نادي الأخضر الموسم الماضي في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى، ليضمن بذلك تأهله المستحق إلى مرحلة المنافسة على اللقب، وهي المرحلة التي تتطلب جاهزية عالية وقيادة فنية ذات خبرة لمواجهة كبار أندية الدوري الليبي ومواصلة المشوار بنجاح نحو منصات التتويج.